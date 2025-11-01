Golpe al bolsillo: los servicios esenciales vuelven a subir en noviembre

Noviembre llega con nuevos aumentos en consumos clave de servicios esenciales, lo que volverá a impactar en el bolsillo de los consumidores en el tramo final del año. Los incrementos en alquileres , energía, transporte y prepagas impulsarán el gasto de los hogares.

En la antesala de las elecciones de medio término, los datos oficiales reflejaron una aceleración inflacionaria del 2,1% en septiembre, aunque desde el Ministerio de Economía remarcaron que el efecto del dólar sobre los precios fue limitado . Según la cartera económica, el dato evidencia un bajo nivel de traslado del tipo de cambio a los precios internos.

Las consultoras privadas coinciden en que octubre mantuvo una tendencia similar, con aumentos fuertes en alimentos y bebidas no alcohólicas, el rubro que más golpea a los sectores de menores ingresos.

Sin embargo, noviembre marcará una mayor presión sobre los servicios, ya que se esperan ajustes acumulativos en tarifas, transporte y medicina privada, que volverán a poner en tensión el presupuesto familiar y podrían empujar al alza el índice de inflación mensual.

Los boletos de colectivos aumentarán 4,1%, a partir del sábado 1 de noviembre, para los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), como consecuencia de la implementación del esquema de reducción de subsidios dispuesto por el Ministerio de Transporte de la Nación.

El boleto mínimo en el conurbano bonaerense pasará a $572,86

El boleto mínimo en la Ciudad de Buenos Aires se elevará hasta $568,91

SUBE A partir de este martes, aumentaron los pasajes de tren y colectivo en el AMBA. Foto: Archivo MDZ El transporte es uno de los servicios que sufrirá un aumento a partir de noviembre.

Alquileres subirán hasta 42,2% anual

Los contratos de alquiler que se ajusten por el Ìndice de Contrato de Locación (ICL) con regularidad anual se incrementarán 42,2% en noviembre. En el caso de ajustes trimestrales o cuatrimestrales, se aplicará el proporcional del indicador publicado por el Banco Central.

Un alquiler estimado para un dos ambientes en la Ciudad de Buenos Aires con ajuste anual que hasta octubre costaba $800.000 pasará en noviembre a $1.137.600.

Prepagas traerán incrementos cercanos a 3%

Las principales empresas de medicina prepaga aplicarán en noviembre subas de entre 2,1% y 2,8% en las cuotas de sus planes. El costo de los planes de cobertura de salud de medicina privada “aún se encuentra en proceso de recomposición tras los congelamientos tarifarios de años anteriores”, de acuerdo con lo informado por fuentes del sector que llevan adelante aumentos cercanos a la inflación mes a mes.

Las boletas de gas y energía eléctrica llegarán con aumento

De acuerdo con información de la Secretaría de Energía, en noviembre habrá un aumento de tarifa de gas natural de 3,8% en promedio. El incremento para energía eléctrica se publicará el lunes, pero será similar, se informó.