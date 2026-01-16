Flexibilizan el acceso al arancel cero para la importación de papel editorial

El Gobierno nacional estableció una serie de normas flexibilizadoras para el acceso al arancel cero del impuesto a la importación para papel destinado a la impresión de libros, diarios, revistas y publicaciones de interés general.

La medida fue oficializada a través de la Resolución 11/2026 del Ministerio de Economía. La disposición alcanza a empresas editoras, diarios e importadores que actúen por cuenta de usuarios directos y que utilicen este insumo exclusivamente para fines editoriales.

Para acceder al beneficio, los interesados deberán estar inscriptos en el Registro de Importaciones del Sector Editorial (RISE). La inscripción se realizará mediante una solicitud por única vez a través del Sistema de Trámites a Distancia (TAD), con carácter de declaración jurada.

Una vez aprobada la inscripción, la Dirección de Importaciones emitirá una constancia que se validará de manera automática ante la Dirección General de Aduanas, a través del sistema informático correspondiente.

La resolución también deroga una serie de normas previas, algunas vigentes desde 1992, que regulaban el seguimiento y control de estas importaciones. Con este cambio, se unifica y actualiza el régimen administrativo aplicable al sector editorial. Las empresas que ya se encontraban registradas bajo el sistema anterior disponen de un plazo de 90 días corridos para completar el nuevo registro y conservar el beneficio arancelario.

Por su parte, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contará con un plazo de 30 días para dictar las normas complementarias necesarias para la plena aplicación de la resolución.

Registro único

La norma previa de importación de papel para uso editorial ya establecía un régimen de arancel cero, pero con un sistema de control y seguimiento mucho más complejo y fragmentado, vigente desde comienzos de la década de 1990.

En términos generales, el esquema anterior incluía el arancel de importación reducido o nulo, pero condicionado al cumplimiento de múltiples requisitos administrativos como la inscripción obligatoria en registros específicos, con renovaciones periódicas y trámites presenciales o semipresenciales, presentación de información detallada por cada operación, como destino del papel, tipo de publicación, tiradas y uso final y controles posteriores

La Resolución 11/2026 no introduce el beneficio del arancel cero —que ya existía—, sino que elimina ese entramado normativo previo, unifica criterios y reemplaza el esquema de control por un registro único (RISE) con inscripción por única vez, validación digital y menor carga administrativa para editoriales, diarios e importadores.