Este lunes los mercados, especialmente el cambiario, comenzará a operar con un nuevo panorama político en el país tras el anuncio de la fórmula Fernández-Fernández realizado el sábado por CFK.

Para los especialistas a lo que habrá que estar atento es al mercado cambiario y a los bonos soberanos y algunos no descartan algún grado de volatilidad hasta que se termine de analizar el alcance la fórmula presidencial que se anunció al interior del peronismo.

Hasta conocerse el anuncio el riesgo país de casi 3% del viernes cortó una calma de tres ruedas donde los bonos de la deuda estaban recuperando la paridad. De ahí que algunos especialistas indiquen que ya había cierta información en los círculos económicos respecto al posible anuncio.

Uno de los análisis que se realizará durante la jornada, y que no sería el mejor para el Gobierno, es que si el dólar hoy no sube o, por el contrario, baja significa que el mercado está aceptando a sus rivales y que no le temen al default.

El primer dato real se conocerá hoy cuando se liciten las Letras del Tesoro en dólares a 210 días de plazo. Es decir que vencen el 20 de diciembre y le corresponde al próximo gobierno el pago.

Con la manifestación de CFK que participará en las PASO, bajo el rol de vicepresidenta, y según indica Ámbito, desde hoy puede decirse que comienza la temporada alta de test diarios al BCRA que se extenderá a lo largo del tercer trimestre.

De modo que es dable esperar que resurjan las tensiones en el mercado cambiario, testeando la voluntad del BCRA de defender un tipo de cambio ahora que tiene las manos libres. Se estima que los inversores podrían comenzar ya a acelerar la dolarización de carteras que se esperaba recién para dentro de un mes.

Lo cierto es que el anuncio no resulta indiferente para ningún sector y cada manifestación puede ser tomada como una señal.