El retail apuesta a la tecnología para sostener la rentabilidad en un año desafiante

Pese al optimismo inicial, el sector retail enfrentó un año complejo no solo con caída del consumo , sino también reducción de la rentabilidad . De esta manera, soluciones tecnológicas como Self Check Out, POS Mobile y Sales Advisor son la herramienta clave para controlar costos , optimizar la operación y mejorar la experiencia del cliente.

El sector retail argentino concluye un año de fuertes contrastes. Si bien el inicio estuvo marcado por el optimismo y la baja de la inflación, el mercado rápidamente exigió una adaptación estratégica. La caída del consumo , especialmente en el último trimestre, ha forzado a las empresas a operar en un entorno de rentabilidad reducida y estancamiento de precios.

Las compañías del sector se vieron obligadas a encarar una profunda reingeniería: reducir inventarios, achicar sus estructuras internas y ajustar minuciosamente los gastos, todo mientras operaban con una rentabilidad en caída. Esto ocurrió en un contexto donde los costos fijos no dejaron de subir, pero los precios de venta no acompañaron ese incremento, generando una presión adicional sobre los márgenes de los retailers .

Ante este panorama de desafío y de cara a los meses de baja estacionalidad (enero y febrero), la tecnología se consolida como el único motor de eficiencia. Este año demostró que ya no se gana dinero solo manteniendo stock. La caída del consumo nos obliga a ser quirúrgicos en la gestión.

Las soluciones tecnológicas de última generación dejan de ser un diferencial para convertirse en una necesidad imperativa para controlar gastos, optimizar inventarios y defender la rentabilidad que hoy se redujo abruptamente.

La caída del consumo, especialmente en el último trimestre, ha forzado a las empresas a operar en un entorno de rentabilidad reducida.

En busca de eficiencia

Soluciones de última generación para la eficiencia en el punto de venta. Las soluciones destacadas son:

Self Check Out (SCO) : sistemas de autogestión de pago que liberan recursos del staff, reducen la fricción en el proceso de compra y aumentan la eficiencia en las horas pico.





: sistemas de autogestión de pago que liberan recursos del staff, reducen la fricción en el proceso de compra y aumentan la eficiencia en las horas pico. POS Mobile y Orquestador Omnicanal: permiten la venta asistida o la gestión de pedidos desde cualquier punto de la tienda, integrando inventarios, medios de pago y promociones en tiempo real. Esta centralización facilita la Administración Web Centralizada, desde la gestión de clientes y usuarios hasta la generación de reportes consolidados.





permiten la venta asistida o la gestión de pedidos desde cualquier punto de la tienda, integrando inventarios, medios de pago y promociones en tiempo real. Esta centralización facilita la Administración Web Centralizada, desde la gestión de clientes y usuarios hasta la generación de reportes consolidados. Sales Advisor (Asesor de Ventas): este framework propio utiliza la data histórica del cliente para personalizar promociones en el momento, agilizar el catálogo y la búsqueda de productos, e integrar todos los medios de pago, incluyendo wallets y boleta electrónica.

La clave para afrontar la baja estacional de enero y febrero es la optimización omnicanal. Sistemas como Sales Advisor o el POS Mobile no solo agilizan la venta en el punto físico, sino que, al trabajar con la data y la Inteligencia Artificial, permiten reducir costos operativos en caja y mejorar la experiencia del cliente.

"Estamos preparando a nuestros retailers para que puedan capitalizar de la mejor manera la reactivación del consumo que esperamos ver consolidado a partir de marzo", concluye Pérez.

Con la expectativa puesta en el repunte del consumo para el próximo año, el sector retail se está apoyando en la Transformación Digital para asegurar su continuidad y su futura competitividad.

* Rubén Pérez, Gerente de Retail de SONDA.