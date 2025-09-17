El PBI cayó 0,1% en el segundo trimestre de 2025

El Indec publicó el informe del nivel de actividad económica del segundo trimestre de 2025 que reflejó un aumento interanual del PBI en un 6,3%, aunque en la comparación desestacionalizada contra el primer trimestre del año mostró una leve caída de 0,1%.

La evolución macroeconómica del segundo trimestre de 2025 determinó un aumento de 12,2% en la oferta global interanual, debido a la variación de 38,3% en las importaciones de bienes y servicios reales.

En la demanda global se registró un incremento de 32,1% en la formación bruta de capital fijo ( inversión interna), un aumento en las exportaciones de bienes y servicios reales de 3,3%, el consumo privado creció 9,9% y el consumo público tuvo una variación positiva de 0,6%.

En tanto, la variación, en términos desestacionalizados, con respecto al primer trimestre de 2025, las importaciones descendieron 3,3%, el consumo privado registró una variación negativa de 1,1%, el consumo público tuvo un incremento de 1,1%, las exportaciones disminuyeron 2,2%, mientras que la formación bruta de capital fijo tuvo una caída de 0,5%.

La inversión fue uno de los motores del trimestre. La formación bruta de capital fijo creció 32,1% interanual, con un alza de 15,2% en construcciones y una baja de 7,2% en otras construcciones. En maquinaria y equipo, el avance fue de 36,3%, con un incremento de 16,4% en los componentes nacionales y de 51,6% en los importados. El rubro equipo de transporte se destacó con un salto de 104,7%, impulsado por un alza de 63,8% en el componente nacional y de 256,7% en el importado.

Por sectores productivos, la agricultura, ganadería, caza y silvicultura registró un aumento de 4,8% interanual, mientras que la pesca mostró una fuerte caída de 42,2%. La explotación de minas y canteras creció 6,7% y la industria manufacturera, 6,9%.

En los servicios públicos, electricidad, gas y agua retrocedieron 1,1%. En cambio, la construcción se expandió 10,6% y el comercio mayorista, minorista y reparaciones creció 10,3%. El rubro hoteles y restaurantes registró un incremento de 17%, y transporte, almacenamiento y comunicaciones avanzó 1,4%.

La intermediación financiera exhibió un fuerte crecimiento de 26,7%, mientras que las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler aumentaron 5%. La administración pública y defensa, junto a los planes de seguridad social de afiliación obligatoria, cayeron 0,8%.

Entre los servicios sociales, la enseñanza avanzó 1,3%, los servicios de salud 0,9%, y otras actividades comunitarias, sociales y personales 1,4%. En contraste, los hogares privados con servicio doméstico registraron un descenso de 1,3%.