El Gobierno derogó un conjunto de normas agropecuarias con hasta 60 años de antigüedad: cuáles son

El Gobierno de Javier Milei , bajo la Secretaría de Agricultura , a cargo de Sergio Iraeta , derogó numerosas resoluciones emitidas por la extinta Junta Nacional de Carnes y la ex Oncca , comprendidas entre 1967 y 2011. La resolución 119/2025 fue publicada este jueves en el Boletín Oficial .

Cuáles son las normas antiguas derogadas por el Gobierno de Javier Milei

Sobre la decisión del Gobierno, en el primer artículo se derogaron 27 resoluciones históricas, entre ellas la N°88 (22 mar 1967), 3.005 (27 dic 1977), 438 (20 may 1981), 253 (17 ago 1988), 458 (18 sep 1990) y 312 (2 oct 1991), además de disposiciones de la ex Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario dictadas en 2004, 2005, 2006, 2008, 2010 y 2011. Sobre las mismas, el artículo II aclara que la anulación de estas normas no implica la restauración de reglamentaciones anteriores que ya fueron derogadas por dichas resoluciones