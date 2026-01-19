El FMI espera que la economía argentina tenga un crecimiento del 4% entre 2026 y 2027

El Fondo Monetario Internacional ( FMI ) estima que la economía argentina tenga un crecimiento del 4% en 2026 y 2027. Así se desprende del documento “Panorama Económico Mundial” (conocido como WEO por su sigla en inglés) que elabora el organismo internacional.

Las previsiones del FMI para la Argentina son iguales a las que informó en octubre pasado, durante su última Asamblea Anual. Esto en un escenario donde el crecimiento global rondaría 3,3% en 2026 y 3,2% en 2027, según proyecta el estudio.