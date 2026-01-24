El crédito se reconfigura: tras un año de volatilidad, el sector apuesta a un fuerte rebote en 2026

La industria del crédito acaba de cerrar un año complejo, de alta volatilidad e incertidumbre macroeconómica, además de un porcentaje de morosidad que fue en alza. Con una progresiva baja de tasas , el mercado llega al final del año, pudiendo ampliar su oferta y perfilando un 2026 de crecimiento, que dependerá en gran medida de la evolución de la política económica y monetaria.

Argentina tiene potencial de crecimiento en el mercado del crédito. Particularmente, para familias el ratio de crédito como porcentaje de la masa salarial es de tan solo un 5,3% del PBI, uno de los indicadores más bajos, no solo de la región sino de los países emergentes de todo el mundo.

De acuerdo al estudio crédito no bancario y banca digital de la consultora EcoGo, en base a datos del BCRA, el crédito no bancario creció un 51,2% a octubre de 2025. Credicuotas, del grupo BIND, es uno de los Proveedores de Crédito No Financieros (PCNF) de mayor crecimiento en 2025, ya que acumuló un 311,5% de crecimiento hasta agosto y un 181% a octubre de 2025. Esto representó más del triple del promedio general de crecimiento de la industria del crédito .

La primera mitad del año fue de mucho crecimiento, mientras que en el tercer trimestre, la incertidumbre macroeconómica se tradujo en una desaceleración de la oferta crediticia. Fue un momento de mejora en los procesos y de disminución de costos para ofrecer un producto más competitivo, y también para acelerar el desarrollo de nuevos productos, en pos de prepararnos para la siguiente etapa del crédito en Argentina.

Pasada la incertidumbre preelectoral, que afectó al sector financiero, los resultados permitieron transmitir tranquilidad. Así comenzamos un proceso de baja de tasa -continúa con una expectativa de fuerte crecimiento para la industria en 2026. La perspectiva hacia adelante es retomar y acelerar el crecimiento, proyectando un aumento de por lo menos 50% en la cantidad de préstamos otorgados para 2026, en relación a 2025.

credito La primera mitad del año fue de mucho crecimiento. Archivo.

2026: una de cal y una de arena

En un mercado con expectativas de fuerte crecimiento, el ingreso de nuevos competidores de talla mundial probablemente sea el principal desafío, pero que también servirá para potenciar la industria. Por otro lado, el nivel de morosidad sigue siendo un desafío a nivel mercado. Es importante también ayudar a nuestros clientes a encontrar un nivel de endeudamiento adecuado para sus ingresos, en pos de evitar un sobreendeudamiento que no puedan manejar después.

Hace pocas semanas llegaron buenas noticias al sector. Desde enero de 2026, el BCRA restituiría el débito directo para el cobro de cuotas, una medida positiva para las entidades de crédito por su impacto potencial en la cobranza y la reducción de la mora, tras su derogación en 2020.

Aunque el anuncio es reciente y aún existen definiciones operativas pendientes —como adhesión, autorizaciones y plazos de acreditación—, el esquema requerirá una operatoria 100% online y adecuaciones tecnológicas en bancos, billeteras y originadores. La posibilidad de operar sobre cuentas CBU y CVU sería clave para ampliar su alcance.

Si bien el impacto inicial será gradual, consideramos esta medida un avance en la dirección correcta, aunque no tuvimos mayores novedades desde el anuncio. Estamos esperando mayores precisiones por parte de los funcionarios.

En este contexto, la industria del crédito se encamina a dejar atrás un período de ajuste para ingresar en una nueva etapa, con mejores condiciones macroeconómicas, mayor previsibilidad y herramientas que permiten ordenar la operatoria. El bajo nivel de penetración del crédito en la Argentina abre una ventana de oportunidad significativa, aunque el desafío estará en crecer de manera sostenible, con foco en eficiencia, innovación y gestión del riesgo.

De cara a 2026, el sector apuesta a capitalizar el rebote de la demanda y a consolidar un mercado más amplio, competitivo y robusto, capaz de acompañar la recuperación de la economía real.

* Ezequiel Weisstaub, co-fundador y CEO de Credicuotas.