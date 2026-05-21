El costo de morir en Buenos Aires: entre el duelo, trámites y sepelios que cuestan millones

En CABA, la muerte de un ser querido no solo da lugar a la despedida y el duelo; también, pone en marcha una maquinaria de gestiones, servicios y gastos que puede ir desde una cremación básica hasta sepelios premium que cuestan millones.

La muerte irrumpe casi siempre sin aviso. Y cuando ocurre, el dolor no llega solo. En la Ciudad de Buenos Aires , despedir a un ser querido implica entrar, muchas veces de golpe, en un circuito tan sensible como costoso: certificados, actas, licencias, cocherías, cementerios, cremaciones, traslados, flores, urnas y tasas. En ese cruce entre el duelo y la urgencia aparece una pregunta incómoda, pero inevitable: cuánto cuesta morirse en la Ciudad .

En la industria funeraria la oferta es muy amplia con servicios que se pueden adaptar a cada bolsillo. El valor final depende del tipo de despedida, del destino de los restos, de si hubo velatorio, del cementerio elegido, de la necesidad de traslado y también de los pedidos particulares de cada familia. En ese abanico, un servicio básico puede arrancar en torno a los $950.000 , mientras que una despedida premium, con insumos por fuera del paquete esencial, puede trepar hasta los $30.000.000 .

Detrás de esa cifra extrema no hay solo lujo. Hay una cadena completa de proveedores y prestaciones que explican por qué el negocio funerario es bastante más amplio que una sala velatoria y un coche fúnebre.

En Argentina existen 438 empresas registradas vinculadas al sector , la mayoría dedicadas a brindar servicios de sepelio, pero alrededor de esa actividad principal gira una estructura industrial y comercial propia: fabricantes de ataúdes, talleres que transforman autos en carrozas fúnebres, florerías especializadas, marmolerías, servicios de cremación y coberturas parciales de prepagas, obras sociales y seguros.

El precio de la despedida

En términos concretos, una cremación directa, sin velatorio, parte de los $955.900 en empresas como Cia Miguel Costa. Ese servicio incluye el retiro del cuerpo, el ataúd básico, la gestión ante el Registro Civil y el Gobierno de la Ciudad, la guarda en sala velatoria cerrada, el arancel de cremación, el traslado al crematorio, la preparación de las cenizas y la entrega de la documentación.

02_SERVICIO DE SEPELIO Según pudo saber MDZ, un sepelio puede costar entre $1.000.000 y $30.000.000. Albert Galá/ MDZ

Cuando se suma el velatorio, el costo sube: un servicio básico con despedida puede comenzar en $1.149.500 para cremación directa, pasar a $1.270.500 para cremación o tierra en Chacarita y alcanzar $2.044.900 en parques o para nicho, panteón o bóveda.

Sin embargo, en la industria funeraria, cada decisión eleva el presupuesto. Una familia puede pedir una ceremonia breve o una despedida más extensa; una cremación simple o el reparto posterior de cenizas en varias urnas; una escala frente al domicilio del fallecido, una misa, un traslado dentro o fuera de la Ciudad, arreglos florales especiales o detalles personalizados ligados a la identidad de quien murió. Incluso hay servicios extraordinarios, como un velatorio en barco, ofrecido bajo el nombre “Intempo Acqua”, con un valor de $3.000.000.

La industria que también vive de la muerte

En Argentina hay más de 438 empresas registradas vinculadas al sector funerario, principalmente dedicadas a brindar servicios de sepelio. Sin embargo, de esa actividad se despliega una cadena de rubros que también forman parte del negocio, como lo son los fabricantes de ataúdes, carrocerías especializadas que transforman vehículos en coches fúnebres y florerías que preparan coronas y arreglos para velatorios.

Los ataúdes, elementos centrales para cada despedida, no se importan: la fabricación es local y se sostiene en carpinterías y firmas especializadas. Según pudo saber MDZ, los modelos más básicos de los ataúdes rondan los $200.000, mientras que las gamas medias se ubican entre $2.000.000 y $5.000.000 y, los más exclusivos, fabricados con maderas como roble o cedro, pueden llegar a los US$18.000 o $25.000.000. A eso se suman las urnas para cenizas, cuyos valores van desde unos $20.000 en sus versiones más económicas hasta $2.500.000 en diseños de alta gama.

04_SERVICIO DE SEPELIO3 El costo de los servicios funerarios. Albert Galá/ MDZ

Otra pieza clave es el coche fúnebre. Al igual que en el caso de los ataúdes, en Argentina no se importa como unidad terminada: se toma un vehículo convencional y se lo transforma. Esa adaptación incluye extensión de chasis, refuerzo estructural y acondicionamiento interior para trasladar el féretro. Solo ese trabajo puede costar entre US$20.000 y US$30.000. A la vez, un coche fúnebre usado puede conseguirse desde US$10.000 hasta US$38.000, según marca, modelo, año y kilometraje.

Para las cocherías, contar con flota propia no es un detalle menor: forma parte de la inversión básica para operar y exige además mantenimiento constante.

03_SERVICIO DE SEPELIO2 Una despedida premium puede llegar a costar $30.000.000. Albert Galá/ MDZ

También está el universo de las flores, un clásico de los rituales funerarios. Las florerías que trabajan con cocherías preparan coronas, palmas y arreglos especiales para velatorios. Los precios arrancan cerca de $15.000 en opciones simples, pasan por un rango de $400.000 a $500.000 en modelos más elaborados y pueden llegar a $2.000.000 en coronas de gran porte o con flores más costosas. A eso se suma la marmolería: placas recordatorias, lápidas, cruces y accesorios en mármol o metal pueden costar entre $90.000 y $900.000, mientras que una cruz de mármol ronda entre $100.000 y $300.000.

Cuando se eligen insumos y accesorios por fuera de un paquete básico, el servicio deja de ser solamente funerario para convertirse en una suma de rubros que, combinados, llevan el precio a cifras de élite.

La burocracia en medio del duelo

En la Ciudad de Buenos Aires, la muerte también activa una secuencia administrativa que debe resolverse rápido, para que el deceso de cada persona quede registrado en el sistema por la eternidad.

Para ello, un familiar o persona allegada al difunto debe presentarse en el Registro Civil correspondiente con la jurisdicción en la que vivía la persona fallecida. Allí, deberá presentar, en primer lugar, el Certificado Médico de Defunción. Sin ese documento no se puede avanzar ni con la inscripción en el Registro Civil ni con la licencia de inhumación o cremación. Para tenerla, se puede solicitar online, por los canales digitales del Gobierno porteño o de forma presencial en las sedes habilitadas del Registro Civil.

08_SERVICIO DE SEPELIO7 La burocracia detrás de la muerte. Albert Galá/ MDZ

Luego, debe presentarse la documentación del fallecido (DNI) y algún documento público (como Libreta de matrimonio y/o Partida de nacimiento) donde se encuentre acreditado el vínculo de un familiar con el fallecido.

La denuncia del fallecimiento, además, debe efectuarse dentro de los dos días hábiles posteriores a su partida.

En ese recorrido, la cochería ocupa un lugar clave. No solo presta el servicio de traslado o velatorio: también suele encargarse de buena parte de la gestión administrativa ante el Gobierno porteño y el cementerio. Por eso, para muchas familias, contratar una empresa funeraria no es únicamente una decisión operativa sino una manera de delegar trámites en un momento de enorme desgaste emocional.

Qué trámites hay que hacer en caso de cremación

Si el destino final es la cremación, los requisitos aumentan: se exige declaración jurada, acreditación de vínculo con heredero forzoso y testigos, además de una licencia de cremación. En este sentido, la Dirección General de Cementerios indica que, para realizar el trámite de reducción por cremación proveniente de nichos, bóvedas y panteones se realiza solamente de manera presencial, con turno, en el cual se debe presentar la documentación necesaria para, luego, conocer la fecha del traslado y cremación.

cenizas Algunas familias consideran la cremación tras la muerte de un ser querido. Shutterstock

A eso se agregan particularidades propias de los cementerios porteños. En La Recoleta, por ejemplo, solo se puede inhumar si se dispone de bóveda o nicho propio; no hay entierro en tierra ni crematorio. Y quienes cuentan con bóveda o panteón en cementerios de CABA deben pagar una tasa anual, cuyo valor depende de la categoría y del predio. Además, se suma el gasto por limpieza y cuidado del sepulcro. Es decir: aún después del sepelio, la muerte le sigue generando costos a la familia.

Qué cubre el Estado y qué queda afuera

Frente a las millonarias cifras que requiere una despedida a un ser querido, las coberturas disponibles en el Estado aparecen como opciones limitadas y simbólicas. En el caso de que la persona fallecida haya sido registrada como jubilada y/o pensionado, su familia puede solicitar el Subsidio de Contención Familiar de Anses: un reintegro de $15.000 para quien afrontó los gastos de sepelio, cremación o inhumación. El monto, frente a valores reales que superan ampliamente el millón de pesos, funciona más como un alivio simbólico que como una solución efectiva. PAMI, por su parte, ya no cubre directamente gastos de sepelio desde 2006.

En obras sociales y prepagas no existe una regla uniforme. Algunas compañías contemplan reintegros o coberturas parciales según cada plan. La prepaga OSDE, por ejemplo, ofrece devoluciones por gastos de sepelio y cremación según la cobertura contratada; Galeno también ofrece ese servicio en los planes más elevados. Sin embargo, no hay un piso homogéneo garantizado para todas las personas afiliadas. Lo mismo ocurre en el mercado asegurador: un seguro de vida no equivale a un seguro de sepelio. Son productos distintos, con prestaciones diferentes.

En los hechos, eso significa que buena parte del costo de morir en Buenos Aires sigue recayendo sobre las familias, muchas veces en un contexto de urgencia, con poca información y sin margen real para comparar precios o discutir condiciones.