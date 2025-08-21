El agro salvó el superávit comercial, en medio del crecimiento de las importaciones

El Gobierno logró mostrar nuevamente superávit comercial en la balanza comercial del mes de julio. Fue de US$988 millones, un resultado moderado comparado con el superávit de US$1.459 millones logrado en el mismo mes del año pasado.

No obstante, se trata de una buena noticia para el comercio exterior con bemoles. Fue producto de una suba en las exportaciones de 7,5% interanual motorizada por el agro y una mejora general de los precios, pero con un aumento de las importaciones del 17,7% interanual, aun con una baja en los precios.

Los precios de las exportaciones crecieron levemente en términos interanuales un 1,3%, mientras que los precios de las importaciones cayeron un 4,1%, resultando en una mejora de los términos de intercambio de 5,6% respecto a julio de 2024. Esto provocó una mejora en el saldo de la balanza comercial de casi $400 millones, según el informe de la consultora ABECEB .

El sector sojero exhibió un sensible superávit de US$1.817 millones, superior a los US$1.422 M de julio de 2024, que se sustentó en los incentivos para liquidar exportaciones cuando se amenazaba con el fin de la baja de retenciones. Las exportaciones en este rubro fue de US$ 2.069 millones, que representó una mejora de 12,6% interanual. Las importaciones, en tanto, llegaron a US$252 millones, con una baja de 39,4%.

El otro sector clave, el energético, marcó un balance también muy positivo con US$122 millones de ingresos netos contra US$28 millones en igual mes del año pasado, en un contexto en que las exportaciones cayeron un 11,6% anual hasta US$649 millones debido principalmente a la baja de los precios del sector, mientras que las importaciones se contrajeron en un 25,4% interanual y totalizaron US$527 millones.

Creció el déficit en el sector automotriz

Por su parte, el sector automotriz registró un déficit significativo de US$831 millones, más de cuatro veces que los US$189 millones de julio de 2024. Las importaciones totalizaron US$1.448 millones, lo que significó un aumento del 50,1% interanual, mientras que las exportaciones cayeron en un 20,4% interanual y llegaron a US$618 millones.

Con Brasil, principal socio comercial, hubo un comercio exterior total de US$2.633 millones y un déficit bilateral de US$647 millones. Este se explica por una suba en las importaciones de 38,2% anual, llegando a US$1.640 millones y por una contracción en las exportaciones de 11,9% anual, hasta US$993 millones.

En segundo puesto estuvo China, con un déficit de US$491 millones y un flujo comercial de 2.419 millones. Las exportaciones a la potencia asiática crecieron un 100,9% interanual, es decir, se duplicaron hasta US$964 millones, en tanto que las importaciones llegaron a US$455 millones, un 48,1% por encima de valores de julio de 2024.

A pesa de la caída mensual, el consultor en comercio internacional, Jorge Berciano, dijo en 2025 se importaron mercaderías de origen chino por un monto de US$8.297 millones, "casi 80% más que el mismo semestre del año 2024".