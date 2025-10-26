Economía real, el principal desafío para la segunda etapa del Gobierno de Javier Milei

El triunfo del oficialismo ponen paños fríos a la crisis financiera, aseguran la ayuda de Estados Unidos e sino impulsan las reformas económicas. El problema, sin embargo, seguirá siendo la economía real.

La victoria del oficialismo en las elecciones nacionales no hacen más que poner entre paréntesis los problemas, aunque logra allanar el camino hacia la resolución de las dificultades.

De todas formas, aunque el Gobierno puede mostrar a la comunidad resultados macroeconómicos positivos, deberá afrontar fuertes desafíos en varios frentes, fundamentalmente en el financiero y en la llamada economía real. Con resultados fiscales en orden, con superávits gemelos, y una inflación mucho más baja de lo que estaba al comienzo del mandato, la tarea que se viene es ardua y con pronóstico reservado.

Los principales desafíos El precio del dólar, el valor de los bonos y las acciones seguramente reaccionarán positivamente mañana. Y es muy posible que el vaticinio del ministro Luis Caputo sobre la permanencia de bandas cambiarias se sostenga, en buena parte por la intervención del Tesoro de Estados Unidos en el mercado cambiario y por la ratificación del swap y los préstamos viabilizados por bancos de primera línea estadounidenses.

En las redes, los economistas cercanos al gobierno festejan el triunfo de LLA ya advierten que la baja del dólar va a producir que mucha gente pierda dinero por operar en contra el peso. No obstante, los papeles argentinos y el mercado cambiario necesitan otras señales para reaccionar como el gobierno necesita a largo plazo. Entre ellas, la capacidad de negociación que demuestre el Gobierno con los gobernadores dialoguistas para asegurar la gobernabilidad y poner en marcha las reformas económicas que desean.

El apoyo, sin embargo, tiene un asterisco. La economía real es el principal desafío que tendrán de cara a 2027. Si bien es cierto que los tres sectores que traccionan hacia arriba en materia de producción -el agro, la minería y el sector energético- seguirán generando muy buenas noticias, también es cierto que la industria y el comercio sufrieron grandes pérdidas en estos dos años y esperan una reacción para acompañar al Gobierno.