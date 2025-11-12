Decretan la quiebra de la histórica empresa láctea La Suipachense

La Justicia comercial de Mercedes decretó la quiebra de la tradicional empresa láctea La Suipachense , ordenando la liquidación total de Lácteos Conosur S.A. , titular de la marca. La resolución, firmada el 8 de noviembre, marca el final de una compañía emblemática de la cuenca bonaerense, que llevaba meses con su planta paralizada, deudas millonarias y salarios impagos.

El fallo judicial dispuso la clausura del establecimiento de Suipacha, la entrega de bienes a la sindicatura, la inhabilitación definitiva de sus directivos y la prohibición de salida del país para el presidente de la firma, Jorge Luis Borges León. Además, ordenó a la AFIP y al Banco Central informar sobre los activos, cuentas y movimientos financieros de la empresa.

La decisión del tribunal se basó en el incumplimiento del acuerdo preventivo homologado y en que la compañía “carece de toda generación de ingresos”. En su momento de mayor expansión, La Suipachense llegó a procesar 250.000 litros diarios de leche, pero esa capacidad se redujo progresivamente hasta su total paralización.

Según registros del Banco Central, la firma acumuló más de 1.000 cheques rechazados por un monto superior a los $8.500 millones, cifra récord para el sector. En paralelo, el gremio lechero ATILRA denunció sueldos adeudados, despidos y la pérdida total de proveedores. Los 140 empleados de la planta quedaron sin tareas ni ingresos, mientras que 180 tamberos dejaron de enviar leche por falta de pago.

El fallo también ordena la intervención judicial inmediata, la confección del inventario de bienes y habilita el uso de fuerza pública y cerrajero para garantizar el ingreso al predio. La sindicatura deberá verificar créditos y disponer la liquidación de activos para intentar cubrir una parte del pasivo acumulado.

La industria láctea en crisis

La caída de La Suipachense se suma a la quiebra reciente de ARSA (Alimentos Refrigerados S.A.), productora de los yogures y postres SanCor, declarada por la Justicia Comercial porteña días antes, con pasivos por más de $49.000 millones y 540 cheques rechazados. Ambas empresas estaban bajo el control del grupo venezolano Maralac, que había asumido la gestión tras el colapso financiero del Grupo Vicentin, comprador original de las plantas en 2016.

El grupo Maralac, que desembarcó en Argentina en 2012, administraba tanto la planta bonaerense de La Suipachense como las instalaciones de ARSA en Arenaza y Monte Cristo, aunque nunca llegó a consolidar la titularidad completa de esta última por conflictos judiciales. Con el tiempo, ambas compañías enfrentaron denuncias sindicales por vaciamiento, maniobras financieras y desvío de fondos, además de medidas cautelares que buscaron frenar el retiro de maquinarias e insumos.

En conjunto, La Suipachense y ARSA acumulan más de 1.500 cheques rechazados por más de $15.000 millones, configurando uno de los colapsos financieros más severos de la industria láctea reciente. Con las plantas inactivas, el grupo Maralac se retira de hecho del negocio lechero argentino, dejando más de 600 trabajadores sin empleo, deudas impositivas millonarias y a varias comunidades bonaerenses sin uno de sus principales motores productivos.