De exclusiva zona residencial a incipiente polo comercial: la nueva etapa de la Avenida Emilio Civit

Cambia, todo cambia. Lo que en sus años de esplendor fue la máxima expresión de la aristocracia mendocina, hoy es apenas el vestigio de eso. Pero esa realidad también parece estar cambiando. Es que al transitar la avenida Emilio Civit , una vía central de la Ciudad de Mendoza , es fácil advertir que las grandes mansiones, símbolos de una época, han empezado a dar lugar al desarrollo de la zona con una creciente cantidad de propuestas gastronómicas y comerciales, con más de 30 habilitaciones, según los datos oficiales.

Pero el cambio que da nacimiento a un incipiente polo comercial no se quedará allí y podrá seguir percibiéndose en el transcurso de los próximos años. A los comercios que empiezan a poblar las cuadras de la arteria que es el punto de ingreso o salida del parque General San Martín se le suma la promesa de grandes edificios de lujo , con obras en construcción que en a partir de 2026 comenzarían a ver la luz para darle paso definitivo a la nueva fisonomía de esta nueva etapa.

Aunque es considerada una zona patrimonial y los cambios que se produzcan allí deben tener el aval municipal, la evolución citadina y el paulatino abandono de muchas de las propiedades -ya sea por motivos económicos o sociales- que pertenecieron a las familias más influyentes de la provincia ha dado lugar a una era en donde las grandes mansiones que todavía sobreviven se combinan con cierres perimetrales de obras en construcción que darán lugar a grandes torres que desde su concepción ya contemplan la parte comercial y los actuales locales de gastronomía y otros servicios que buscan darle vida a una de las avenidas más icónicas de la provincia.

“ Ha experimentado una notoria reconversión , con más de 30 pedidos de habilitaciones para locales comerciales, sumando una diversidad de nuevos rubros, como la apertura de cafeterías, casas de té, locales de decoración y bazar, iluminación, peluquerías, espacios de coworking y un multiespacio que transforma la avenida”, comentó Yamila Meljim, secretaria de Desarrollo Económico de la Ciudad de Mendoza.

Según la visión del municipio, “este cambio de uso ha revalorizado su potencial inmobiliario y la ha transformado en un paseo urbano de alto valor estético, turístico y cultural, pero que sigue conservando y priorizando su carácter residencial”. No hay que olvidar que Emilio Civit está clasificada como Residencial 2 de Preservación Patrimonial por lo cual todas las habilitaciones comerciales se encuentran a decisión de la “Comisión de Usos de Suelo” del Concejo Deliberante de la Ciudad de Mendoza.

En tanto, la continuación de Emilio Civit, que desde Belgrano y hasta Chile se llama Sarmiento, se ha consolidado como el nuevo polo gastronómico, con aperturas de alto nivel y propuestas que han sido reconocidas por la prestigiosa Guía Michelin. “Estas transformaciones reflejan un proceso de modernización y reconversión del entramado urbano, donde lo comercial, lo turístico y lo residencial comienzan a convivir de forma integrada, potenciando el desarrollo económico local y la calidad de vida en la Ciudad”, sumó Meljim.

Calle Emilio Civit (8 de 10) La calle Emilio Civit ha ido sumando en el último tiempo propuestas gastronómicas y otros servicios. MILAGROS LOSTES - MDZ

De grandes mansiones a edificios de lujo

La identidad de la avenida no solo cambiará desde lo comercial, también desde lo visual y lo habitacional, con la construcción de grandes edificios que ya están en marcha. El primero de ellos está en la esquina de Paso de los Andes y Emilio Civit, es una obra de cinco niveles que contará con un local destinado a gastronomía en planta baja, oficinas y departamentos destinados a vivienda o alquiler temporario.

El segundo comenzó su construcción a fines de 2024 y se ubica en Emilio Civit 80. Consta de unos 15.000 m2, con una proyección de 14 niveles y se llamará Civit Avenue. En este caso, también tiene contemplada la parte comercial, con un local gastronómico y una joyería de lujo en la planta baja. Ambos desarrollos están a cargo de Pisper SA Constructora y BLD Developers y estarán terminados en 2026 y 2028, respectivamente.

Otro ejemplo es la torre Le Pilier, ubicada en Emilio Civit 664. Se trata de un edificio que contará con 15.491 m² y está a cargo de la desarrolladora Kristich.

POLO GASTRONOMICO EMILIO CIVIT (8 de 39) MILAGROS LOSTES - MDZ

Invertir en la Emilio Civit

Esta transformación de la Emilio Civit no es algo que empezó de un día para otro, sino que algunos empresarios lograron detectarlo hace ya algunos años, aunque en ese momento las condiciones y las posibilidades no eran las actuales. Uno de los proyectos que comenzó este camino es Modesto Civit que, aunque no está ubicado sobre Emilio Civit, se sitúa sobre Granaderos, casi en la intersección con la avenida.

Esta decisión está basada en algunos impedimentos que al día de hoy persisten para locales gastronómicos, como la posibilidad de contar con mesas o mobiliario sobre la vereda. “Si hubiésemos tenido una puerta por Emilio Civit, no hubiésemos podido abrir como lo hicimos. Hace un poco de ruido que las cosas cambien en el camino, pero soy pro progreso, siempre que haya sentido común”, comentó Franco Fusari, quien fue uno de los impulsores del proyecto.

POLO GASTRONOMICO EMILIO CIVIT (5 de 39) Modesto Civit tiene su ingreso por calle Ganaderos, casi en la esquina con Emilio Civit. MILAGROS LOSTES - MDZ

“Creo que estas cosas siempre tienen sus pro y sus contras. Lo negativo puede ser la pérdida del valor de algunas casas, pero las que realmente son patrimoniales. Esas propiedades hay que conservarlas o buscar que de alguna forma tengan su uso. Lo positivo es que se da una refuncionalización de la ciudad, ganando en altura y generando que la zona sea más concurrida con más viviendas”, opinó Fusari.

Viniendo a la actualidad, una de las más recientes inauguraciones que ha tenido la Emilio Civit es la de Caché Bistró, que luego de años ubicados en calle Espejo se instaló en el 556 de la avenida. “Veníamos esperando por esta ubicación hace como un año y recién este año lo conseguí. Es un lugar estratégico, donde pasa mucha gente”, señaló Andrés Leyes, propietario de Caché Bistró.

POLO GASTRONOMICO EMILIO CIVIT (12 de 39) Caché Bistró es uno de los más recientes desembarco en la avenida Emilio Civit. MILAGROS LOSTES - MDZ

En su caso, el restaurante que funciona durante todo el día no es la única propuesta que van a tener sobre la avenida. Aunque por el momento la obra está pausada, Leyes cuenta con un nuevo desarrollo ubicado en la esquina con Olascoaga. El mismo ha sido demorado por la actual coyuntura, pero en un futuro también tendrá un enfoque gastronómico.

“Creo que la Municipalidad entendió que la avenida con mansiones y casas abandonadas tenía un gran porcentaje de propiedades abandonadas o en alquiler. Entonces avanzaron con las habilitaciones de edificios que contemplan su parte comercial. Falta que haya más opciones. Aunque hoy la situación no es la mejor, está todo por hacer. Tiene que crecer y es algo inevitable que demoró por mucho tiempo”, completó el empresario gastronómico.