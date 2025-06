Cuenta DNI te lleva al cine por la mitad del precio: cómo aprovecharlo

Cine a mitad de precio con Cuenta DNI, pero con condiciones claras

La propuesta se activa todos los lunes y martes de junio, y tiene algunas reglas importantes. Por ejemplo, no aplica en todos los cines del país. Solo está disponible en los complejos Cinemacenter y en el Paseo Aldrey de Mar del Plata. Además, no sirve pagar con cualquier método: el descuento solo se activa si se usa dinero en cuenta dentro de la app de Cuenta DNI. Si pagás con tarjeta, transferencias o usás otro QR, el beneficio no se aplica.