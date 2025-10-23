Consumo en crisis: las ventas en supermercados y shoppings no repuntan

Las ventas en las grandes superficies en el mes de agosto mostraron un fuerte estancamiento con bajas o subas moderadas en la distintas bocas de expendio. Tanto supermercados , como centros de compras ( shoppings ) tuvieron bajas respecto del mes anterior. En el caso de autoservicios mayoristas se verificó una leve recuperación en un contexto de fuertes caídas interanuales.

Las ventas en supermercados registraron una caída de 0,2%, los centros de compras bajaron un 1,9% y los autoservicios mayoristas mejoraron un 1%, según los últimos informes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) para la medición mensual desestacionalizada.

Aunque en algunos casos el arrastre de las mejoras de los meses anteriores aún marcan mejoras interanuales, por el muy bajo piso del 2024, los números reflejan una fuerte parálisis de consumo .

En el caso de los supermercados, el índice de ventas totales a precios constantes mostró un aumento de 0,3% interanual. Lo que implica una fuerte desaceleración de los que sucedió en los primeros meses de 2025. En el acumulado enero-agosto de 2025 hubo una variación creciente de 3,1% respecto a igual periodo de 2024.

Se trata del sexto mes consecutivo de variación negativa de las ventas intermensuales. Las bajas fueron en abril del 0,6%, en mayo del 0,2%, en junio de 0,3% y del 2,1% en julio.

Las ventas totales a precios corrientes, para agosto de 2025 relevadas en la Encuesta de Supermercados, sumaron 2.107.204,4 millones de pesos, lo que representa un incremento de 26,3% respecto al mismo mes del año anterior. Los grupos de artículos con los aumentos más significativos, según su variación interanual, fueron: “Indumentaria, calzado y textiles para el hogar”, 55,1%; “Carnes”, 52,3%; “Alimentos preparados y rotisería”, 39,0%; y “Otros”, 37,7%.

En agosto de 2025, las ventas a precios corrientes realizadas en efectivo fueron del 15,5% de las ventas totales y muestra un aumento de 12,9% respecto a agosto de 2024. Por su parte, las efectuadas mediante tarjeta de débito representaron el 26% de las ventas totales y una variación positiva de 20% respecto al mismo mes del año anterior.

supermercados 2

Autoservicios mayoristas

En el caso de los autoservicios mayoristas, que actúan como centros de abastecimiento de los comercios de cercanía en todo el territorio nacional, fundamentalmente almacenes y kioscos de barrio, las caídas se detuvieron en un contexto de crisis.

En agosto de 2025, el Índice de ventas totales a precios constantes muestra una disminución de 8,4% respecto a igual mes de 2024. El acumulado enero-agosto de 2025 registra una caída de 6,7% respecto a igual período de 2024.

Sin embargo, el índice de la serie desestacionalizada mostró un aumento del 1% respecto al mes anterior.

Autoservicios mayoristas ago

Shoppings

Las caídas en las ventas en los centros de compras, incluidos los shoppings, fueron en el mes de agosto del 1,9% mensual en la medición precios corrientes. Las ventas totales a precios corrientes en agosto de 2025 relevadas en la encuesta alcanzaron un total de $ 561.124 millones, lo que representa un incremento de 25,1% respecto al mismo mes del año anterior, contra una inflación del 33,6%, más de 8 puntos porcentuales menos.

Los rubros que lideraron las ventas a precios corrientes de los centros de compras fueron: “Indumentaria, calzado y marroquinería”, que representó el 33,2% del total, seguido por “Patio de comidas, alimentos y kioscos”, con 18,3%; “Ropa y accesorios deportivos”, con 13,7%; y “Electrónicos, electrodomésticos y computación”, con 10,8%.