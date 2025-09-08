Coca Cola es la marca más reconocida y elegida por los argentinos

Por quinto año consecutivo, Coca-Cola fue reconocida como la marca de consumo masivo más elegida por los argentinos y la número uno en el ranking de Consumer Reach Points (CRP) con 238 millones de CPRs en la canasta de consumo masivo, según revela la última edición del estudio Brand Footprint de la consultora Worldpanel by Numerator .

El prestigioso estudio mide el “momento de la verdad” del consumidor a través de su métrica CRP. Este indicador refleja la cantidad de veces que los hogares eligen una marca en el punto de venta, convirtiéndose en un termómetro preciso de las preferencias reales de los argentinos. Este reconocimiento posiciona a la compañía como líder indiscutido en el ranking general de consumo masivo y consolida su lugar como un ícono de la cultura local, inseparable de las costumbres y los encuentros presentes tanto en las celebraciones como en el día a día.

“Recibir este reconocimiento por quinto año consecutivo es un orgullo inmenso que nos conecta directamente con el ADN de nuestra cultura. Más que un número, esto significa estar presentes en el asado del domingo, en la picada con amigos, en las celebraciones familiares y en cada momento que nos define como argentinos”, declaró Leonardo García, Gerente General de Coca-Cola para Argentina.

“Este logro es el resultado del trabajo diario junto a nuestros Socios Embotelladores -- Coca-Cola Femsa, Coca-Cola Andina, Arca Continental y Reginald Lee-- con quienes, desde hace 83 años, trabajamos para estar cerca de cada comunidad, generando empleo y apoyando a miles de comercios en todo el país. Es un voto de confianza que nos honra y nos compromete a seguir acompañando a los argentinos, siempre”.

Con una trayectoria de 83 años en Argentina, Coca-Cola cuenta con una extensa cadena de valor, que abarca desde productores de frutas en economías regionales hasta pequeños almacenes de barrio. El Sistema Coca-Cola el 0,7% del PBI en toda su cadena de valor y emplea a más de 150.000 personas de forma directa e indirecta.

“Ser parte de la mesa de los argentinos es una responsabilidad que asumimos con mucha pasión. Nuestra campaña "Juntos en Todas"; nació precisamente de esa convicción: la de estar presentes en cada momento, en las alegrías que se festejan y en los desafíos que nos unen. Por eso fue desarrollada íntegramente en el país, con historias reales que celebran lo que nos hace únicos”, concluyó María Victoria Castagnino, Directora Sr de Marketing en Argentina.

“Este reconocimiento nos impulsa a seguir innovando y a continuar siendo parte de la cultura y los momentos mágicos de cada argentino, como lo hemos hecho siempre”, señaló.