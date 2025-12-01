Ciudad del Este explota: se vendieron más de 610 millones de dólares en el Black Friday

Más de 610 millones de dólares se vendieron en el “ Black Friday ” de Ciudad del Este , Paraguay, entre el jueves 20 y el domingo 23 de noviembre pasado; según un informe de la Cámara de Comercio y Servicios de Ciudad del Este . Desde esta entidad estimaron que unas 500 mil personas se dieron cita para aprovechar el evento comercial.

“Tuvimos mucha gente de Foz de Iguazú y de las provincias del Nea Argentina”, dijo Carlos Santaniano responsable de Casa China. Y agregó: “También nos ayudó la final de la Copa Sudamericana entre los equipos de Lanús y Atlético Mineiro que se jugó el sábado pasado (por el 22 de noviembre) porque muchos brasileños ingresaron a Paraguay por Ciudad del Este previo su viaje a Asunción y esto nos permitió más ventas . También salieron por nuestra ciudad el domingo y, a pesar de no estar contentos por la derrota hicieron compras”; dijo el comerciante.

Si bien el lunes 24 de noviembre no estuvo vigente el “ Black Friday ”, muchos comerciantes dejaron los precios rebajados para aprovechar el feriado nacional en la Argentina. “No nos permitieron extender el ´ Black Friday ´ pero muchos negocios, en cierta forma lo extendimos”; dijo el encargado de Casa Americana, Gustavo Yegros.

Según la Cámara de Comercio y Servicios de Ciudad del Este las ventas con respecto al año pasado “superaron el 40%”. En el comunicado que hicieron llegar a los medios de comunicación la entidad especificó que “todo se desarrolló con normalidad y que si bien no será un ' Black Friday' para Navidad y Año Nuevo, Ciudad del Este propondrá rebajas similares al evento.

Para Carlos Macchi, Director General de Nissei, el impacto confirmó la consolidación del evento como atractivo turístico regional. En declaraciones a la prensa dijo que se enfocaron en combinar precios competitivos con una experiencia de compra cuidada, destacando organización, atención personalizada y seguridad para los visitantes.

Macchi describió el operativo interno de la firma como un "caos ordenado", preparado para sostener dinamismo y alta demanda sin perder calidad de servicio.

Visitantes extranjeros

El perfil del público volvió a confirmar el peso del turismo de compras en Ciudad del Este. "Aproximadamente el 90% de nuestras ventas correspondió a clientes extranjeros", señaló el director de Nissei, subrayando la relevancia económica del segmento para el comercio local y nacional.

La categoría más vendida fue la tecnológica, de celulares, seguida por las notebooks, impulsadas por clientes que buscan renovar equipos para trabajo, estudio y uso personal. Luego se ubicaron perfumería, seguidos por ropa, cosmética y bebidas alcohólicas. La tecnología fue especialmente popular debido a precios muy bajos en artículos como celulares y computadoras, generando un gran impacto en las ventas,

Macchi observó un consumidor "más informado", que llegó a la ciudad con referencias de precios y una idea clara de lo que desea comprar.

El éxito de esta edición fue resultado de un trabajo articulado entre múltiples sectores. Además de activar agencias de viajes, hotelería y operadores turísticos. Esta articulación permitió una afluencia récord de visitantes, que colmaron los comercios en busca de ofertas y promociones especiales.

Participaron activamente para la seguridad, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, la Municipalidad de Ciudad del Este, la Gobernación del Alto Paraná, la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), el Cuerpo de Bomberos Voluntarios y la Cruz Roja Paraguaya, brindando confianza y tranquilidad a los miles de compradores presentes.

De Interés Nacional

El cierre oficial se llevó a cabo el domingo 23, con la presencia del gobernador de Alto Paraná, César Landy Torres; el intendente de Ciudad del Este, Daniel Mujica; el presidente de la Cámara de Comercio y Servicios, Said Taigen; y el coordinador general del Black Friday, Armando Ghazaoui.

Durante cuatro días, el movimiento comercial fue continuo, ordenado y masivo, consolidando una vez más a la ciudad como el epicentro del comercio regional.

Taigen destacó el apoyo del Congreso Nacional, “que declaró la actividad de interés nacional gracias a la gestión de la diputada Rocío Abed. El evento también contó con el respaldo de la Gobernación del Alto Paraná (interés departamental), la Municipalidad de Ciudad del Este (interés distrital) y la Senatur (interés turístico), reconocimientos que fortalecen el posicionamiento del Black Friday como evento emblemático de la región”.

«Este logro demuestra que cuando trabajamos unidos, los resultados superan cualquier meta», destacó Taigen

Capital del comercio regional

De su parte la ministra de Turismo, Angie Duarte, afirmó: "Con esta edición, el ´Black Friday´ de Ciudad del Este no solo se consolida como el más grande de la historia, sino que reafirma el papel de la ciudad como capital del comercio regional y motor de integración económica y turística en la Triple Frontera".

Además, señaló que los hoteles de Ciudad del Este, Presidente Franco, Hernandarias, Foz de Iguazú, Santa Terezinha y San Miguel de Iguazú “estuvieron colmados”.

Algunos números

2023: 140.000 visitantes; ventas por US$220 millones

2024: 215.000 visitantes; ventas por US$315 millones

2025: más de 400.000 visitantes; ventas por más de US$610 millones

Esto surge de los datos consignados por la Cámara de Comercio y Servicios de Ciudad del Este.

Con estos números Ciudad del Este se consolida como la segunda ciudad comercial más importante del mundo, sólo por debajo de Hong Kong y por encima de Miami.

Según estimaciones de consultoras económicas de Paraguay la ciudad china prevé cerrar el año con una venta anual de unos 309.700 millones de dólares; mientras que la comercialización en la localidad se estima que se ubicará en torno a los 3.800 millones de dólares y la de Estados Unidos en unos 2.700 millones de dólares.