Buscar la oportunidad en la desaceleración: claves para invertir en el mercado inmobiliario de EE.UU.

El real estate comercial, y en específico el self storage, cuenta con algunas características que lo convierten en una apuesta ampliamente ventajosa para este contexto.

La disputa entre la administración Trump y la Reserva Federal es prácticamente una constante desde 2018. El capítulo más reciente de esta historia fue protagonizado por el secretario del Tesoro Scott Bessent, quien aseguró que, debido a las elevadas tasas impuestas por la FED, algunos sectores de la economía estadounidense podrían estar en recesión. En específico, el funcionario señaló que esta política afecta especialmente al mercado inmobiliario.

Según los informes del U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD), hacia julio de 2025 las ventas de casas nuevas registraron una disminución interanual del 6,6%, mientras que la venta de viviendas ya existentes cayó en torno al 2,5% mensual. Sin embargo, el real estate es un mercado compuesto por múltiples segmentos, y no todos mantienen los niveles de determinación respecto al crédito minorista que posee el sector domiciliario. El real estate comercial, y en específico el self storage, cuenta con algunas características que lo convierten en una apuesta ampliamente ventajosa para este contexto

En primera instancia, es importante comprender que la desaceleración no necesariamente debe percibirse como una amenaza, sino que puede representar un punto de inflexión. Históricamente, frente a escenarios como el actual los inversores -sobre todo los pequeños y medianos- tienden a cambiar el anticipo de grandes saltos de rentabilidad por la búsqueda de segmentos capaces de sostener márgenes sólidos en diferentes contextos.

Efectivamente, el ciclo de tasas de interés altas, volatilidad financiera y desaceleración económica conduce al regreso de la estabilidad como valor estratégico. Después de varios años de vértigo, los inversores buscan previsibilidad, flujo y respaldo jurídico. A partir de esta premisa, siguiendo a consultoras como Yardi Matrix y CBRE, es posible afirmar que el mercado inmobiliario norteamericano atraviesa una etapa de madurez: el foco ya no está en la especulación por apreciación del capital, sino en la generación de rendimiento sostenido.

Segmentos como el self-storage, el real estate industrial y los parques logísticos se posicionan como vehículos eficientes de resguardo y crecimiento. Son activos con costos de mantenimiento bajos, contratos flexibles y una demanda estructuralmente sólida, impulsada por la movilidad y el consumo.