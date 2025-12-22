Bolsillos flacos: el consumo masivo no despega y ya cayó 26 puntos en la era Milei

Luego de ocho meses de subas, noviembre registró una caída -en este caso marginal- en las ventas de bienes de consumo masivo , marcando en números lo que ya venían anticipando varios analistas sobre la desaceleración del consumo, producto de la caída del poder adquisitivo.

El mes pasado se registró una baja de -0,1% en la comparación interanual en el total de canales tradicionales de venta de alimentos, bebidas, productos de limpieza e higiene y cuidado personal, aunque el mix de ventas marca una fuerte caída de las operaciones en supermercados (-7,2%), mayoristas (-7,6%) y farmacias (-6,9%), según un relevamiento de la consultora Scentia.

Hay que aclarar que el relevamiento no incluye medicamentos, sino productos alimenticios (golosinas) y de limpieza e higiene personal en esos locales.

Estas caídas fueron compensadas por el incremento de las ventas en autoservicios independientes: +2,8% vs nov 2024, e-commerce (+13,2%), y ventas en kioskos y almacenes (+3,8%).

Con el relevamiento de noviembre el acumulado del año alcanza al 2,2%, que pese al limitado crecimiento, sin dudas, contrasta positivamente frente al derrumbe de -13,9% registrado en 2024.

Dos años en picada

Pero el dato más llamativo es el desplome del consumo masivo si se toma un período más largo. Tomando enero de 2023 como base 100, el consumo en estos rubros describió ese año el famoso "serrucho" con alzas y bajas casi consecutivas, pero con una tendencia general creciente. Así en diciembre de 2023, al asumir Javier Milei, el consumo masivo marcó 11 puntos porcentuales más, que en el inicio del año.

La diferencia con noviembre 2025 es importante, dado que el mes pasado el consumo quedó en 85,3% respecto de enero de 2023, es decir casi 15 puntos que en ese momento y 26 puntos menos en lo que va del actual gobierno.

Scentia consumo nov 25

En noviembre en el total de canales Scentia destaca que los precios promedio subieron 25%, siguiendo la tendencia de los últimos meses, incluso por debajo de la inflación anualizada que supera el 30%.

En el desagregado por canales, supermercados y mayoristas, tuvieron fuertes retrocesos en el mes en la comparación interanual, agravando el hecho de que esos dos canales explican gran parte de las ventas de alimentos, bebidas, limpieza e higiene personal.

La venta en supermercados cayó -7,2 versus noviembre de 2024 y -5,3% en el acumulado del año, mientras que mayoristas retrocedió -7,6% y -5,5% desde enero pasado, mientras que autoservicios independientes subió 2,8% en noviembre pero en 11 meses bajó -0,2%.

Los datos positivos viene por el lado de kioskos + tiendas (almacenes), con suba de 3,8% en el mes y 10% en el año, mientras que creció 13,2% en noviembre y 12,3% desde enero, mostrando la tendencia a la compra online, y en farmacias cayó -6,9% en el undécimo mes del año pero creció 12,8% desde enero.