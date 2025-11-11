Blue Sky Uranium: el presente es Río Negro, pero el futuro apunta a Mendoza

El presidente y CEO de Blue Sky Uranium , Nikolaos Cacos , consideró que la Argentina es "uno de los mejores lugares del mundo para hacer exploración" minera. Cacos se refirió a la demanda de uranio que impulsa la energía nuclear, clave para una Argentina que posee la cadena de producción completa, pero que no produce hoy el mineral base.

El líder de Blue Sky dijo que la firma se concentra en dos frentes geográficos: el presente inmediato lo representa el Depósito Ivana en Río Negro , proyecto al que apuntaron a acelerar a la etapa de construcción y producción. Sin embargo, la apuesta futura de la empresa reside en el potencial que identificaron en Mendoza . El CEO afirmó que el hallazgo del Proyecto Córcovo representa "una gran oportunidad".

En una entrevista con Market One Minute , Cacos destacó el Depósito Ivana , ubicado en Río Negro (y que es parte del proyecto Amarillo Grande ), como el principal de la empresa, marcando el presente productivo. El ejecutivo afirmó que el depósito "está en transición a una etapa de desarrollo y, esperamos, a una construcción y, al final, producción".

La ubicación resultó estratégica. El CEO señaló que el sitio patagónico donde está, aunque es un desierto escasamente poblado, ofrece una infraestructura crucial. "Es probablemente el mejor lugar que podría encontrar para tener un depósito de uranio", pues tiene una carretera y líneas de energía. Además, la cercanía a una línea de tren y a una instalación de enriquecimiento, facilitan la operación.

El CEO destacó el trabajo del Grupo Grosso en el desarrollo de estos proyectos. Cacos reconoció a Joe Grosso como la persona que fundó el grupo y que "descubrió la oportunidad en Argentina", la cual representó una visión única en términos de hacer nuevos descubrimientos. "Tenemos cuatro descubrimientos mayores que hemos hecho. Muchos de estos están en producción en este momento. Creo que es un testamento a nuestro equipo entero y a la visión que Joe Grosso tenía", puntualizó.

En el aspecto financiero, el CEO confirmó la solidez del proyecto: "Todo el dinero para eso, hasta 200 millones de dólares que podría ser requerido para poner el depósito en producción, está disponible para nosotros". Eso, gracias a Corporación América de Eduardo Eurnekian, los socios del proyecto. El plan inmediato se enfoca en la velocidad. Cacos dijo que "estamos intentando hacer todo lo que podemos para acelerar los procesos porque la oportunidad es hoy".

Mendoza: la nueva frontera de Córcovo

Pero el interés de la compañía no se detiene en el proyecto principal. Blue Sky busca constantemente la exploración para "añadir recursos adicionales". Dentro de esta visión de crecimiento, la provincia de Mendoza ocupó un lugar prominente, proyectando el futuro de la empresa.

Cacos mencionó el potencial del Córcovo, afirmando: "Nuestro descubrimiento en la provincia de Mendoza representa una gran oportunidad, pero está en etapas iniciales en este momento".

El CEO incluyó este prospecto en la estrategia de expansión a largo plazo. "Estamos buscando otras oportunidades nuevas, como en la provincia de Mendoza, nuestro descubrimiento de Cárcovo, representa un aumento adicional de valor para nuestros inversores", concluyó.

El Proyecto Córcovo se sitúa estratégicamente en el lado mendocino de la Cuenca Neuquina, abarcando unas 20.000 hectáreas. Blue Sky Uranium centró su atención inicial en antiguos pozos petroleros, llevando a cabo una revisión exhaustiva de datos de prospección de 89 pozos históricos. Las mediciones determinaron valores de Uranio Equivalente (Ueq) de hasta 261 ppm. Este detalle técnico sentó una base sólida para el desarrollo de proyectos mediante Producción In Situ (ISR), una tecnología de bajo impacto que hoy representa más del 50% de la producción mundial de uranio.

Argentina: un destino minero atractivo

Cacos fundamentó su optimismo en Argentina citando el cambio en el contexto de negocios. Subrayó las reformas y señaló que el país "ha pasado por un recorrido milagroso".

El CEO agregó que existen "grandes incentivos de impuestos que se han llevado a cabo para que las compañías mineras inviertan en el país". Para validar el entorno, citó la inversión de otras grandes empresas: "Hemos visto que en el último año hubo millones de dólares de compañías como BHP y Rio Tinto". Esto, dijo, es reconocimiento "de la calidad de las reformas económicas que se están haciendo allí".