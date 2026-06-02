ATM: cómo obtener el libre deuda inmobiliario de forma online

La Administración Tributaria Mendoza (ATM) explicó cómo obtener este tipo de trámite clave en la provincia. Los detalles.

La Administración Tributaria Mendoza (ATM) confirmó cómo se puede hacer para obtener el libre deuda inmobiliario de forma online. Simplemente hay que ingresar a la plataforma Mis Trámites en la web de ATM y así los contribuyentes pueden acceder de una forma rápida y sencilla. Los requisitos.

Cómo obtener este trámite en ATM Para obtener el Libre Deuda Inmobiliario por internet los contribuyentes deben ingresar con su CUIT y clave en «Oficina Virtual», disponible en www.atm.mendoza.gov.ar. Una vez allí, visualizarán la constancia de los inmuebles asociados al CUIT utilizado.

administracion tributaria mendoza atm edificio (4).JPG ATM. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Dentro del aplicativo deben seleccionar la pestaña Atajos; luego, la opción Impuesto Inmobiliario y, finalmente, Emitir Libre Deuda Inmobiliario. Una vez completados los campos y elegido el inmueble, se habilitará la opción Imprimir Libre Deuda, que permite obtener el comprobante en formato papel o guardarlo en PDF.

¿Qué sucede si tengo un plan de deuda vigente sobre el inmueble? En caso de existir un plan de pagos vigente, el contribuyente no podrá acceder al Libre Deuda Inmobiliario y deberá imprimir, en su lugar, la Constancia de Cumplimiento Fiscal. Esto se debe a que el inmueble registra deuda no cancelada.