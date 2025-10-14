Ante la expectativa por el encuentro entre Milei y Trump, los bonos argentinos operan con mayoría de bajas en Wall Street

A la espera del encuentro entre el presidente Javier Milei y su par estadounidense, Donald Trump , los bonos argentinos revierten subas iniciales y operan con mayoría de bajas en Wall Street, frente a la expectativa de que se conozcan nuevos anuncios y mayores precisiones de la ayuda financiera por parte de Estados Unidos.

En Nueva York, los bonos en dólares cambian de tendencia y operan con caidas. A la baja tracciona el Bonar 2041 (-0,9%).

Mientras que los bonos bajo legislación local operan con mayorías en subas. Al alza se mueven los siguientes títulos: Global 2046 (+2,3%) y Global 2038 (+0,7%).

En la plaza local, el Merval avanza más de 3%. En tanto, las acciones del panel líder muestran señales mixtas, con subas de Edenor (+6,7%) y Aluar (-3,9%).

Mientras que los papeles argentinos que cotizan en Wall Street operan mixtos. Con caídas de Bioceres (-3,5%) y Cresud (-3%).

A cuanto cotiza el dólar

Luego de la fuerte caída de los dólares ayer, el mercado cambiario abrió mostró leves subas generalizadas. El dólar oficial, en el segmento mayorista de vende a $1.374, mientras que en el minorista cotiza a $1.3400. En tanto, el blue se negocia a $1.410.

Por el lado de los tipos de cambio financieros, el MEP opera a $1.417,7 y el CCL a $1.445,1.