Alejandro Zuzenberg: "No creo que la inteligencia artificial equipare a los humanos, van a ser algo diferente"

El debate sobre una inteligencia artificial capaz de superar al ser humano cobra cada vez mayor relevancia. Aunque no hay consenso sobre si es posible llegar a una inteligencia artificial general (AGI) que posee la capacidad de realizar cualquier tarea intelectual, y más aún una súper inteligencia artificial (ASI), los expertos que consideran posible ese salto vaticinan en 2030 el año clave.

Alejandro Zuzenberg , CEO & Co-fundador de Botmaker, empresa tecnológica especializada en productos para que la atención al cliente con agentes de IA por chatbots, dialogó con MDZ acerca de los avances y futuro de la inteligencia artificial.

Si bien no hay un consenso ni una definición clara acerca de una inteligencia artificial generalista , hay algunos indicadores de aproximación.

"Hay algunas cosas que nos pueden dar por lo menos una orientación para entender si estamos en ese camino. Lo he la llamamos como esta inteligencia artificial generalista, algo que puede resolver problemas que nunca anteriores se le presentaron y que es capaz de crear nuevos algoritmos para resolver problemas. Darse cuenta por sí misma y que no necesita la iteración de millones de datos para poder resolver un patrón o un problema, sino que como los seres humanos, ante un problema que se presenta por primera vez, se las puede ingeniar para resolverlos", señaló Zuzenberg, quién también se desempeñó como Director General para Facebook en el Cono Sur y fue Director Comercial y Gerente de Ventas y Operaciones Online para Google en América Latina.

Y agregó: "Lo segundo es si van a tener conciencia. Los seres humanos somos conscientes, pero no sabemos decir bien qué es. es Hay muchas definiciones de conciencia, que en general no coinciden y es difícil saber qué es, porque la conciencia no se entrena, no es algo que vive de los datos como entrenamiento. Pero tampoco sabemos bien qué nos hace conscientes a los humanos versus las máquinas. Tal vez es la acumulación de aprendizajes, el tiempo con esos aprendizajes. Con lo cual, no sabemos si en algún momento la inteligencia artificial va a llegar, no lo sabemos"

"Lo que sí sabemos es que lo que tenemos hoy ya es muy inteligente y es muy inteligente en términos muy avanzados. Con un nivel bastante expandido de autonomía, los agentes de inteligencia artificial son capaces de tomar decisiones basados en un objetivo que nosotros, quienes somos conscientes, le damos. Los seres humanos dotamos a la inteligencia artificial de esos objetivos, de esa conciencia, y dada esa conciencia sobre el problema a resolver, cada vez tienen más autonomía. Y son para muchas cosas más inteligente, o por lo menos más veloces, que los humanos", explicó.

"Así que yo diría que ya estamos muy avanzado. Para mí ya son súper inteligentes, pero no son conscientes. Por lo menos por ahora", aclaró.

Zuzenberg: "No creo que la inteligencia artificial equipare a los humanos"

Embed - Ceo Ia Corte 1

"No creo que la inteligencia artificial equipare a los humanos. Creo que van a hacer algo diferente: seres inteligentes no biológicos", expresó Zuzenberg.

"La misma inteligencia en la cual tenemos los humanos no creo, porque somos diferentes, tenemos biología que nos da sistemas de información y de capacidades diferentes", aclaró.

"Pero en muchos aspectos nos supera. Hay máquinas que van más rápido que nuestro cuerpo, hay cerebros no biológicos cada vez más inteligentes", continuó.

Respecto al futuro y los avances de lA, vaticinó: "No van a a ser como un humano, pero muchos sí más avanzados de los que tenemos hoy en día".

El próximo gran salto de la IA

En consideración del experto, el siguiente "gran" paso en la tecnología no resultará de un nuevo avance sino de las personas. Es decir, de personas y, sobre todo, de empresas cada vez más implementándolo.

"Vamos a ver el impacto más por la capacidad de implementación y la carrera por implementar que la tecnología en sí. Es hacerla funcionar en el mundo real con las empresas de verdad. Aprender a usarlo. La brecha no es hoy ya tecnológica, es de implementación", sostuvo Zuzenberg.

Empresas

En otro tramo de la entrevista, el empresario sostuvo que la aplicación de inteligencia artificial en las empresas se da principalmente en tres ejes. El primero, " para generar más demanda, para vender más, para crecer el negocio", expresó. En segundo término es para eficientizar, volver más efectivo algunos procesos y cumplir mejor los objetivos empresariales.

"Pero saliendo de lo que es ventas, demanda y soporte del cliente, hay un tercer lugar que es el uso interno, usar el equipo de recursos humanos para utilizar los servicios a un cuerpo de de colaboradores, para optimizar el trabajo de los equipos", explicó.

Y añadió: "Lo vemos en los equipos de contabilidad, finanzas y administración. Desde automatizar conciliaciones bancarias, hacer pagos para de las facturas. Cosas que hacen mucho las personas, procesos repetitivos en administración".

Mercado laboral

Embed - CEO IA Corte Dos

En cuanto al mercado laboral, el especialista señaló que la pérdida de empleo es un riesgo, pero que al mismo tiempo presenta una oportunidad.

Zuzenberg pone como ejemplo el caso de la computadora, apareció y hoy cualquiera la sabe usar, no hace falta ser científico de la computación. En ese sentido, remarcó que existe una escasez de personas que sepan usar las herramientas de IA.

"No es que ahora necesitamos ser todos científicos matemáticos y crear inteligencia artificial. Lo que tengo que saber es usarla, usar las herramientas. Si uno se fija, las empresas necesitan personas que saben usar herramientas, inteligencia artificial. Es decir lo que tengo que hacer ahora, para resolver problemas, para hacer las cosas más rápido, personas que puedan realizar un proceso que tomaba cinco días en una empresa a cinco minutos", dijo.

"Es un miedo, pero es una oportunidad para las personas para aprendan lo antes posible y que más rápido lo usen, en cualquier rol, concluyó el CEO de Botmaker.