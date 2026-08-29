Adiós a los bots: por qué hablar con una persona puede convertirse en el nuevo servicio premium

La inteligencia artificial está transformando la atención al cliente con una promesa concreta: respuestas más rápidas, menores costos y mayor eficiencia. Sin embargo, mientras los bots se multiplican, aparece una paradoja: hablar con una persona podría convertirse en el verdadero servicio premium.

La escena es cada vez más habitual. Un cliente intenta resolver un problema a través de una aplicación, interactúa con un bot y recibe respuestas predeterminadas que no solucionan su inconveniente. Cuando pide hablar con alguien, vuelve a encontrarse con otro filtro automático. En muchos casos, la única salida termina siendo recurrir a una sucursal física. Los datos comienzan a mostrar que esta frustración no es anecdótica. El Radar de Salud Financiera y Comportamiento de Pago, elaborado por D'Alessio IROL, consultó a usuarios de bancos y billeteras virtuales qué cambiarían de su entidad si pudieran elegir una sola cosa. El 46% optó por cuestiones vinculadas con la relación humana y la confianza. Dentro de ese grupo, el 39% pidió poder hablar con una persona ante un problema en lugar de interactuar con un bot o una IA.

El dato resulta significativo porque las demandas económicas, tomadas en conjunto, alcanzaron el 29%. Incluso el pedido de bajar las tasas quedó en apenas 3%. Nora D'Alessio, directora de la investigación, resumió el fenómeno al señalar que los clientes diferencian entre el problema que tienen y la experiencia que esperan recibir para resolverlo.

La inteligencia artificial está transformando la atención al cliente con una promesa concreta: respuestas más rápidas, menores costos y mayor eficiencia. Archivo. Klarna y el regreso del factor humano La evolución de Klarna permite observar esta transformación. En 2024, la fintech sueca anunció que su asistente de IA había gestionado 2,3 millones de conversaciones en un mes, dos tercios de sus chats de atención. El tiempo promedio de resolución cayó de once minutos a menos de dos y la compañía calculó que la IA realizaba un trabajo equivalente al de 700 agentes. El mercado celebró el resultado como una demostración del potencial de la automatización. Pero poco más de un año después, el CEO de Klarna, Sebastián Siemiatkowski, reconoció que el foco excesivo en reducir costos había afectado la calidad del servicio y anunció un nuevo impulso a la atención humana.

En 2026, el ejecutivo fue todavía más explícito: si la IA puede encargarse de la atención al cliente, esa atención terminará siendo el servicio barato. En cambio, la conexión humana y la relación personalizada podrían convertirse en el futuro de la experiencia VIP. Esto no significa que Klarna haya abandonado la automatización. La compañía mantiene una estrategia basada en IA y redujo fuertemente su plantilla. El cambio está en otro lugar: automatizar para ganar eficiencia y conservar personas para ofrecer una experiencia de mayor valor.