A pesar de la calma cambiaria, la compra de dólares alcanzó un récord histórico en 2025

Los ánimos cambiarios se aplacaron de alguna forma en noviembre pasado tras la victoria electoral del oficialismo el 26 de octubre, sin embargo, hubo más de 1,1 millón de personas que compraron dólares billetes. O sea, así y todo, en el acumulado de los primeros once meses del año el sector privado no financiero, en su mayoría individuos y familias, compraron US$18.749 millones, lo que marca un récord histórico cuando aún resta computar el último mes del año.

Según los últimos datos del Banco Central (BCRA), el mes pasado, las denominadas "Personas humanas" realizaron compras brutas de billetes por US$1.597 millones y efectuaron ventas brutas por US$509 millones. En cuanto a la cantidad de personas que operaron, 1,1 millones de individuos compraron billetes, mientras que unos 692.000 vendieron.

"El Sector Privado no Financiero fue comprador neto de moneda extranjera por US$151 millones en el mercado de cambios, y dentro de este grupo, las Personas humanas tuvieron la mayor demanda sectorial de moneda extranjera, registrando egresos netos por US$1.596 millones, principalmente por compras netas de billetes sin fines específicos por US$1.088 millones", explica el BCRA . El ente monetario aclara, a la hora de las comparaciones estadísticas, que parte de estos fondos quedan depositados en cuentas locales o son utilizados posteriormente para la cancelación de consumos con tarjetas en moneda extranjera y por ello no incrementan la posición de activos externos.

"De la misma manera, los egresos por divisas, que en su mayoría constituyen transferencias de depósitos locales de residentes a cuentas propias en el exterior (denominadas 'operaciones de canje'), pueden ser destinados a la cancelación de pasivos externos (por ejemplo, para pagos de deuda comercial y financiera externa o utilidades y dividendos)", agrega.

De esta manera, el mes pasado la cuenta financiera del Sector Privado no Financiero del Balance Cambiario del BCRA registró un déficit de US$217 millones, que se explica principalmente por las compras netas de billetes sin fines específicos por US$871 millones y por transferencias de divisas sin fines específicos por US$248 millones, parcialmente compensados por los ingresos netos de Préstamos financieros y líneas de crédito por US$840 millones. "Tanto el resultado de divisas como el de billetes se explican principalmente por las operaciones de las Personas Humanas", afirma el BCRA .

Por su parte, las inversiones directas de no residentes en el sector privado no financiero registraron ingresos netos a través del mercado de cambios por US$76 millones mientras que las inversiones de portafolio de no residentes registraron egresos netos por US$57 millones.

¿Qué hicieron los bancos en noviembre? De acuerdo con la información del BCRA, las operaciones de la cuenta financiera cambiaria del Sector Financiero resultaron superavitarias en US$329 millones. "Este resultado estuvo explicado por la caída en la tenencia de activos en moneda extranjera de las entidades que conforman la Posición General de Cambios (PGC) por u$s322 millones y por los ingresos netos por préstamos financieros y líneas de crédito por US$79 millones, que fueron parcialmente compensados por la suscripción neta de títulos valores con moneda extranjera por US$71 millones", señala el informe oficial.

De esta manera, las entidades finalizaron el mes con un stock de PGC de US$8.376 millones, lo que significó una caída del 4% respecto al cierre del mes anterior, que se explica por la disminución en la tenencia de divisas por US$440 millones, parcialmente compensada por un aumento de US$118 millones en la tenencia de billetes. Con respecto a la tenencia de billetes en moneda extranjera, los datos del BCRA dan cuenta que totalizó los US$5.183 millones al cierre del mes, stock que representó el 62% del total de la PGC y que es conservado por las entidades para atender los movimientos de los depósitos locales en moneda extranjera y las necesidades del mercado de cambios.

Por su parte, en el mercado de futuros de dólar el conjunto de entidades cerró noviembre con una posición comprada a término en moneda extranjera de US$289 millones, disminuyendo su posición compradora del mes previo en unos US$261 millones. Durante noviembre, las entidades vendieron US$369 millones en mercados institucionalizados y compraron US$108 millones directamente a clientes ("Forwards"). Las entidades nacionales vendieron US$190 millones cerrando el mes con una posición compradora neta de US$460 millones mientras que las entidades de capitales extranjeros vendieron US$63 millones cerrando el mes con una posición vendida de US$171 millones. El volumen negociado en los mercados a término totalizó US$25.181 millones en noviembre, equivalentes a US$1.481 millones diarios, en promedio. Las operaciones concertadas en el mercado A3 Matba-Rofex continuaron predominando, agrupando el 78% del volumen total a término.