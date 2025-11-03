A cuánto cotiza el dólar oficial tras los cambios en el Gabinete

Así están las principales cotizaciones tras la salida de Guillermo Francos y la incorporación de Manuel Adorni y Diego Santilli.

El dólar oficial aumentó 10 pesos este lunes y actualmente cotiza a $1.485 para la venta. Por su parte, el dólar blue bajó $15 y cotiza a $1.430 para la venta.

En cuanto a los financieros, el dólar MEP ronda los $1.480 y el contado con liqui $1.497.

Cambios en el Gabinete Diego Santilli se incorporará al Gabinete de Javier Milei para ocupar un rol clave en la articulación política con los gobernadores durante la nueva etapa del gobierno libertario. De fundador el PRO a funcionario violeta, el nuevo ministro tendrá un rol fundamental.

El dirigente del PRO, que originalmente ocupaba el tercer lugar en la lista de La Libertad Avanza, ascendió al primer puesto apenas 18 días antes de las elecciones, luego de la controversia generada por José Luis Espert, a quien reemplazó.