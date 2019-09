Mendoza quiere ser parte de la agenda internacional del vino a granel

El Argentina Wine Business Trip, el primer encuentro de degustación y negocios para el vino a granel, reunirá a 94 bodegas locales con 28 compradores de Alemania, Bélgica, Canadá, China, Corea, Dinamarca, Filipinas, Finlandia, Francia, Hong Kong, Polonia, Reino Unido, Rusia y Suecia, durante los días 9 y 10 de septiembre en el Hotel Sheraton.

Este evento es organizado entre ProMendoza, la Cámara Argentina de Vinos a Granel, el Consejo Federal de Inversiones, la World Bulk Wine Exhibition y el Gobierno de Mendoza, con la misión de posicionar a Argentina en el hemisferio sur como proveedor a largo plazo de vino granel del hemisferio sur.

La búsqueda del tesoro



Para brindar a los compradores internacionales información sobre la vitivinicultura en Mendoza, el evento arrancará el lunes, a las 10, con el Seminario "Buscando Tesoros en Argentina: detrás de nuevos e interesantes vinos a granel” (Treasure Hunting in Argentina: Looking for New and Exciting Bulk Wines), dictado en inglés por la consultora mendocina María Laura Ortiz.

Este encuentro forma parte de la estrategia de crecimiento del vino a granel como un producto de exportación en sí mismo, para que sus ventas al exterior no sean ocasionales sino permanentes”, destacó Mario Lázzaro, director gerente de ProMendoza.

Con la conformación de la Cámara Argentina de Vino a Granel se dio un gran paso, otorgando entidad propia al producto, y a través de un acuerdo con el gobierno de Mendoza para promocionar el vino a granel en el mundo, se diseñó un calendario de actividades.

Por ello este año el vino a granel de Mendoza tuvo presencia en los encuentros internacionales más importantes de vino a granel: IBWSS UK (Londres, marzo) WBWE Asia (China, mayo) IBWSS Asia (Shanghái, noviembre) IBWSS SF (EE.UU, julio) y a WBWE (Holanda, diciembre), destacaron desde ProMendoza.

Hacer visible a Mendoza

“Nuestras acciones apuntan a que Mendoza logre un espacio en el hemisferio sur que nos permita con el tiempo tener una fecha internacional de vino a granel, porque la presencia en el calendario internacional le dará a la provincia visibilidad en el mapa, por lo que cualquier comprador del mundo interesado en este producto puede tener una opción en esta provincia. Apuntamos a buscar un espacio y transformarnos en un punto de referencia”, explicó Lázzaro.

Estamos muy contentos que por primera vez Mendoza sea la sede de un encuentro con importadores de todo el mundo. Eventos como éste nos permitirán encontrar el camino a recorrer para incrementar las exportaciones”, dijo José Bartolucci, presidente de la Cámara Argentina de Vinos a Granel.

Acerca del futuro del granel indicó: “Pondremos todo el empeño desde la Cámara -como lo venimos haciendo- para que haya más eventos de esta naturaleza en Argentina que redundan en beneficio del sector. Queremos llevar a Argentina al lugar que le corresponde como proveedor confiable de vinos a granel".

En tanto Lázzaro adelantó la intención de ProMendoza de instalar en el futuro una feria para el vino a granel en Argentina: “Actualmente no existe en el hemisferio sur un evento para exponer los nuevos vinos. Esperamos con los años podamos instalar una feria en mayo, mes en que nuestros vinos comienzan a estar disponibles, y ganar visibilidad mundial”.

Las bodegas que participan

Barbarians S.A., Tittarelli Wines, Santos J. Carelli, Quattrocchi, Almabras, Lomas Del Malbec, Agostino Wines, Mendoza Red Wines, Tempus Alba, Casarena, Finca Algarve, Retoños De Vid, Corbeau Wines, Gauchezco Vineyard & Winery, Viña Las Perdices, Juviar, San Polo, Don Cayetano, Anex, Fincas Patagonicas, Gouguenheim, Budeguer, Los Domados, Nueva California, Prozan Bodega & Viñedos, Francisco Di Settimio, Luis Segundo Correas, Viñas De Alto Salvador, Alta Vista Wines, Terrasur Wines, La Iride, Sin Fin, La Añorada, Royal Mount, Valle Las Nencias, Otero Ramos Winery - Tierras Del Ande, Regionales De Uco, Pannunzio Wines, Mauricio Lorca, Lanzarini, Antonio González, Tierra Noble, Lamadrid Estate Wines, Viamonte, Sánchez, Los Toneles, Eclipse, Miravalles, Cooperativa Vista Flores, Tierra De Andes, Margot, Héctor Meli, Mundo Nuevo, Don Cristóbal, Manzur Hnos, Sul Mineira, Amadeo Marañon, Bautem, Fecovita, Galeano Antonacci, Chaquepe, Cepas Andinas, Cooperativa San Carlos Sud, Augusto Pulenta, Herce, Aguma Casa Vinícola, Two Wines, Bueyes, Mainque, Francisco Julian Noguerol, Don Felipe, Solfrut, Mendoza Inmowine, Familia Nofal, Bodega 1995 – Ismaron, Alto Real Viñedos, La Gloria, Terracota Wineland, Bodega Argento, San Juan Juice And Wine, Bórbore, Río Dulce, Clop Wines, La Esperanza, San Huberto, Berruti y Chini, Grupo Vitivinícola 10, Vitivinícola Mayce Group, The Vines Of Mendoza, Cosmopolitas - Sibilino Wines, Bodega Mi Estancia, Lost Valley, Organic Wine Argentina, Wailors.