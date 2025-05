Para la Coviar hay una guerra entre la industria vitivinícola y la del vino

Varios días después de que se presentara en el Congreso un proyecto para eliminar la Ley 25.849, la cual eliminaría la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) y el Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI), la polémica sigue al rojo vivo. Ahora, en un encuentro con la prensa, donde defendió su existencia y los resultados de los últimos años, desde la organización aseguraron que la vitivinicultura argentina se encuentra en “una guerra” con un sector de la industria del vino.

Así lo aseguró Daniel Rada, director del Observatorio Vitivinícola Argentino, quien fue el encargado de mostrar estadísticas que defienden los resultados del PEVI 2020, uno de los tantos cuestionamientos que se le han hecho a la entidad en el último tiempo. En su exposición, el técnico aseguró que lo que se está viviendo es una guerra, “entre la industria vitivinícola y la industria del vino” y resaltó en varias oportunidades que la actividad es “mucho más” que la bebida nacional.

Desde su postura, los ataques que ha recibido la Corporación provienen del sector bodeguero, especialmente de Bodegas de Argentina (BdA), pero que los objetivos por los que nació el PEVI van mucho más allá de este sector, sino que incluye a productores de pasas, mosto y otros productos vitícolas.

Los objetivos del Plan Estratégico en la mira

Rada hizo puntal hincapié en que cuando se señala que el PEVI 2020 fracasó “porque no se logró aumentar las ventas” se cae en un error, ya que desde como lo plantearon desde Coviar la visión fue “que en el año 2020 la Industria Vitivinícola Argentina se posicione en forma sostenible entre las más destacadas del mundo; alcance ventas por U$S 2.000 millones, participe con un 10% del volumen en las exportaciones mundiales y logre la valoración y el reconocimiento de los consumidores".

Aunque lo numérico no se cumplió, desde la perspectiva de Rada la misión no es una meta, sino que la tarea de Coviar en esos años estuvo en “crear condiciones estratégicas para vender más”, aunque esa última tarea la atribuyó a las empresas privadas y no a la Corporación. También defendió y aseguró que si se logró posicionar a la vitivinicultura argentina en el mundo, logrando un crecimiento en los mercados del norte y Latinoamérica si se comparan números de 2004, cuando se ideó el PEVI, y 2020, cuando concluyó.

Por otra parte, sobre el mercado interno, puntualmente con el vino, aunque admitió que el consumo cayó, escudó esta situación en que Argentina no pudo escapar la tendencia mundial de caída de consumo (algo que sí lograron en esos años competidores directos del nuevo mundo Australia y Nueva Zelanda).

En defensa de la labor de Coviar y del PEVI, Rada aseguró que el objetivo en este punto fue reimpulsar el mercado argentino de vinos, algo que desde su perspectiva lo lograron, acompañando un cambio en la calidad del producto y la sustitución del volumen por sobre el valor, marcando como gran indicador de esto el crecimiento del vino en botella ante los envases de cartón y damajuana.

Sin diálogo entre las partes

Otro de los puntos atendidos por Coviar durante la ponencia fue la injerencia política en el conflicto. Desde la institución señalaron que, tanto desde el Ministerio de Producción de Mendoza como de San Juan, las dos provincias que tienen representación dentro del Directorio de la institución, plantearon que la discusión y las peleas internas deberán resolverlas los privados.

De todas maneras, reconocieron que representantes de la institución han mantenido reuniones con los gobernadores de ambas provincias y existe un diálogo fluido sobre el conflicto. Algo que no sucede con BdA, una de las grandes opositoras de Coviar. Según revelado, pese a los intentos de acercamiento, desde el otro lado no han accedido al diálogo.