Sin ley, no hay blanqueo: el error clave del Gobierno en el Plan de Reparación de ahorros

Burgueño fue contundente al señalar que el plan de blanqueo fracasará sin una reforma legal: "Si vos querés en serio que vengan dólares, necesitás una ley. Sin ley no sirve. Después disfrazalos de lo que quieras. Pero nadie va a traer un millón de dólares". Criticó la reunión con gobernadores como "perder el tiempo", especialmente tras las declaraciones de Axel Kicillof y Alberto Weretilneck, quienes afirmaron que mantendrán sus controles tributarios.

El especialista remarcó que, sin cambios en el Código Penal Tributario y la ley de Procedimiento Tributario, los inversores no tendrán seguridad: "Si tenés 200 mil dólares y querés comprar un departamento en Mendoza, no hay adenda que te salve. Quedás expuesto a que un Gobierno futuro te reclame lo no pagado". Destacó que incluso asesores cercanos al oficialismo, como César Litvin, desaconsejan operar sin respaldo legal.