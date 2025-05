Cuando la tecnología aprende del usuario: la nueva lógica detrás de los agentes inteligentes

La nueva transformación digital no consiste en diseñar más aplicaciones ni en sumar funciones. Lo que está cambiando es la forma en que las personas se relacionan con la tecnología: cada vez más fluida, más conversacional, más parecida al diálogo humano que a un menú desplegable. Según el informe State of AI Agents de LangChain, el 51% de las empresas ya utiliza este tipo de agentes en entornos productivos, y un 78% planea implementarlos en el corto plazo. Pero más allá del dato, lo que se empieza a ver es una transformación organizacional profunda: los agentes no solo automatizan tareas, sino que reconfiguran la manera en que las organizaciones operan, toman decisiones y construyen autonomía interna.

El verdadero diferencial de los agentes inteligentes no está solo en la tecnología, sino en su capacidad de adaptarse al contexto humano, liberar el potencial de los equipos y habilitar decisiones más ágiles y descentralizadas.

Mientras que antes el usuario tenía que aprender a usar las herramientas, hoy son los sistemas los que comienzan a aprender del usuario. Un agente puede comprender un pedido en lenguaje natural, interpretar objetivos y ejecutar múltiples tareas en simultáneo. Esta lógica ya está cambiando experiencias cotidianas en sectores como las finanzas, donde entidades como JPMorgan utilizan agentes de Inteligencia Artificial para construir propuestas de inversión basadas en tendencias emergentes; o el retail, donde marcas como L’Oréal incorporan plataformas internas con inteligencia generativa para asistir a sus equipos en tiempo real.

Para las organizaciones, el cambio no es solo técnico: se trata de redefinir la autonomía, la escalabilidad y el diseño centrado en las personas como ejes de una nueva lógica digital.

Esta evolución también empieza a transformar las expectativas del usuario. En el mundo del seguro, por ejemplo, empresas como Lemonade ya procesan reclamos automáticamente en segundos gracias a agentes que interpretan la situación del cliente en tiempo real, eliminando formularios y demoras. Son señales de un futuro donde la inteligencia no se esconde detrás de botones, sino que se manifiesta en cada interacción, en cada decisión sugerida, en cada necesidad anticipada.

El futuro no está en que las personas se adapten a los sistemas, sino lograr que los sistemas aprendan y evolucionen con quienes los usan. Más que una tendencia tecnológica, los agentes inteligentes están redefiniendo cómo trabajamos, cómo decidimos y cómo interactuamos en entornos digitales. La revolución ya no está en la pantalla: está en lo que pasa antes de que el usuario tenga que hacer clic.

Santiago Urrizola.

* Santiago Urrizola, CEO de Flux IT.