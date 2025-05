Vitivinicultura en venta: en medio de la crisis, bodegas y hoteles salen en búsqueda de inversores

La vitivinicultura argentina enfrenta este 2025 un gran desafío. Con las ventas en el mercado interno y externo a la baja, con proyecciones mundiales que marcan que la tendencia negativa seguirá profundizándose, y el turismo internacional en Argentina con una fuerte disminución, algo que en Mendoza se ha sentido en el enoturismo, no es sorpresa que varias empresas hayan salido en búsqueda de inversores o hasta hayan sido puestas en venta.

El más reciente ejemplo es el de Cavas Wine Lodge, uno de los alojamientos pioneros en el enoturismo mendocino que, como publicó MDZ Online hace unos días fue vendido al grupo Awasi, una compañía chilena que está en proceso de expansión que cuenta con propiedades de lujo en Chile, Argentina y Brasil.

“Está difícil, la industria está en crisis”, han confesado en off the record desde algunas bodegas, lo que marca una de las caras de la moneda, donde las empresas locales están ávidas de financiamiento para poder mantener sus operaciones y seguir creciendo. Pero si se mira por el otro lado, lo que se descubre también es la oportunidad de recibir inversores, muchos de ellos internacionales, como ya sucedió en otras épocas de la vitivinicultura nacional

Cavas Wine Lodge fue la primera de las empresas enoturísticas que se vendió en este 2025.

En búsqueda de nuevos inversores

Pero este no es el único caso dentro de la industria del vino y el turismo. Aunque como pudo saber este medio no se trata de una venta, una bodega centenaria de Maipú está en búsqueda de nuevos socios comerciales. Si bien fuentes de la empresa aclararon que la decisión no pasa por urgencias económicas y el trabajo continúa con total normalidad, sí están abiertos a nuevos partners.

Se trata de Finca Flichman, ubicada en Barrancas, fundada en 1910 por el inmigrante ruso Sami Flichman, que desde el año 1998 forma parte del Grupo Sogrape de la familia Guedes, de origen portugués. Ahora, se sumarían nuevos jugadores a la ecuación, aunque desde la bodega reconocieron que las negociaciones están “muy verdes”, más allá de que hay interesados de origen nacional e internacional.

Finca Flichman, propiedad del Grupo Sogrape está en búsqueda de nuevos inversores.

Abiertos a recibir ofertas

Otro de los nombres que resonó por estos días fue también el de Entre Cielos, Wine & Wellness Hotel, ubicado en Vistalba, en Luján de Cuyo. Sin embargo, al ser consultados sobre una posible venta o búsqueda de inversores descartaron la versión, aunque reconocieron que si llega una buena propuesta de compra será evaluada por los dueños.

El lujoso alojamiento pertenece hasta el día de hoy a la suiza Cécile Adam quien junto a su esposo David y su cuñada, entre otros inversores de su país, crearon este hotel con aspecto futurista en el que sus habitaciones dan la sensación de estar suspendidos en el cielo sobre los viñedos que comenzó a gestarse entre 2008 y 2009.

El espacio, desde sus comienzos, ha recibido diferentes reconocimientos internacionales, no solo en el enoturismo, como "Mejor Nuevo Hotel Boutique del mundo 2012" en los Boutique Hotel Awards, "Sensuous Spa of the World 2013” o “Hotel Boutique líder en Argentina 2021” en los World Travel Awards, conocidos como “los Oscar del turismo”.