Para el director de ARBA, el ajuste lo hicieron las provincias y no la Nación

Las provincias argentinas perdieron, en los 16 meses de gobierno de Javier Milei, cerca de $15,5 billones en coparticipación de impuestos, una cifra que equivale a casi 12.000 millones de dólares, según estimó el Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard.

En un artículo firmado, el funcionario denunció que se trata de una decisión política "que desnuda un modelo económico que consolida la desigualdad, recentraliza recursos fiscales y erosiona el federalismo".

Allí señaló que durante 2024 la recaudación nacional cayó 8,3% en términos reales, pero que no fue una caída pareja, sino que fueron los recursos coparticipables los que más cayeron, un 12,3%, mientras que los no coparticipables apenas retrocedieron 1,2%. Esto significa que el ajuste no lo soportó la administración nacional, sino las provincias, "que vieron esfumarse ingresos esenciales para sostener servicios públicos básicos".

Las provincias perdieron buena parte de recursos coparticipables. NA

Giraud enumeró las medidas fiscales del Gobierno que, según planteó, implicó que los de arriba paguen menos, los de abajo más, y las provincias y los municipios reciban menos recursos. Las medidas fueron reintrodución del Impuesto a las Ganancias de la cuarta categoría, eliminación de la devolución del IVA y reducción de las alícuotas del Impuesto a los Bienes Personales en el marco de un blanqueo a tasa cero: "Todo esto, mientras se subía el impuesto PAIS y a los combustibles, al tiempo que la recuperación del agro post-sequía aseguraba ingresos por vía de las retenciones, todos impuestos de nula o baja coparticipación".

Dijo, además, que "aunque el Gobierno intenta instalar la idea de una economía en franca recuperación, los datos de recaudación lo contradicen, y las leves subas interanuales se explican fundamentalmente porque los primeros meses del año pasado fueron muy malos y por lo tanto la base de comparación es baja".

"Así y todo, en el primer trimestre, los ingresos totales cayeron 4,1%, con un desplome del 8,8% en el IVA, impuesto que depende de la dinámica del consumo. Sí aumentaron los ingresos por combustibles y lo recaudado por impuesto a las ganancias, pero por razones puntuales: la reintroducción de la cuarta categoría, otra vez afectando a las y los trabajadores", agregó.

Finalmente denunció que "la supuesta mejora en la coparticipación, de apenas 1,2%, está lejos de compensar la sangría de 2024 para las provincias".