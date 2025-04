Gustavo Arengo: "En la Ciudad el superávit nos permite bajar impuestos"

Comenzó la campaña electoral en la Ciudad de Buenos Aires donde el partido de gobierno se juega una parada decisiva. Gustavo Arengo, ministro de Hacienda y Finanzas de la Ciudad de Buenos Aires, conversó con MDZ sobre este y la actualidad económica.

-¿Son días complicados para la economía nacional, qué te parece que si comenzamos por ahí?.

-Estamos viviendo algunos días de turbulencia a la espera del cierre del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que es muy importante para el país pero también para todas las provincias. En nuestro caso, en la Ciudad de Buenos Aires, nos permitirá acceder a los mercados financieros a unas tasas razonables para poder financiar las grandes obras de infraestructura que presentó el jefe de Gobierno, Jorge Macri, como la línea F del subte, el Paso a nivel de Pampa y otras obras de infraestructura que requieren de estabilidad.

-Sin embargo, el mercado está esperando una devaluación, ¿le parece que el Gobierno debería avanzar en ese sentido?.

-Al ser funcionario en una provincia no me gustaría meterme en las medidas que tiene que tomar el Gobierno nacional, pero sí me parece que parte de la discusión ahora es el régimen cambiario. El Gobierno nacional está muy parado en no devaluar, porque eso permite generar estabilidad y permitió llevar a niveles de inflación mensual del 25% al cercano dos 3% y lo quieren llevar al uno o menos de 1% mensual .Para nosotros es muy importante que se pueda sostener esa baja inflación, pero no me quisiera meter en cuáles son las medidas que tiene que tomar en términos cambiaria.

-La elección en la Ciudad de Buenos Aires pinta un poco compleja, con fuerzas políticas muy dispersas. ¿Qué esperan de la elección y cuánto puede impactar en el desarrollo de la gestión de Jorge Macri?

-Queda más o menos un mes y medio y es verdad que van a ser más atomizadas. Pero nosotros lo que queremos mostrar es al equipo del PRO que encabeza Silvia Lospenatto, pero que también tiene en la lista a Hernán Lombardi, Laura Alonso y Darío Nieto. Queremos mostrar a un equipo que viene trabajando y viene transformando la ciudad de hace más de 17 años y contraponer lo que era la Ciudad Buenos Aires previo al 2007 y lo que fue después.

-Que no haya acuerdo con la libertad avanza, ¿les afecta?

-Nosotros tenemos coincidencias en el rumbo económico que planteaba el Gobierno Nacional, pero también tenemos otras disidencias con La Libertad Avanza a nivel nacional y en la Ciudad donde no nos han acompañado en proyectos de ley como el de presupuesto, por ejemplo. Lo importante es mostrar cuál es la identidad del PRO, qué es lo que estamos haciendo, independientemente de que La Libertad Avanza vaya por un camino separado. Tenemos para mostrar todo lo que hicimos, más allá de que coincidimos con parte del rumbo económico del Gobierno nacional.

-Desde LLA le reclaman a Macri que pase la motosierra.

-Nosotros tenemos nuestra política y creemos que no tenemos que romper todo lo que se construyó en la Ciudad de Buenos Aires. Tenemos puntos de partida muy distintos a los que tomó el gobierno nacional después de años de kirchnerismo que destruyó el Estado a nivel nacional y que requería una motosierra. Nosotros creemos que habiendo tenido una ciudad ordenada durante 17 años, la motosierra ya no es la forma. Aunque venimos haciendo una reducción del gasto y el año pasado disminuimos 8,6% el gasto en la Ciudad de Buenos Aires, creemos que tenemos que hacerlo con bisturí, no con motosierra, porque nosotros brindamos servicios a los vecinos, de salud, de educación, de seguridad y creemos que eso requiere eficiencia del gasto.

-Desde el Gobierno están reclamando permanentemente baja de impuestos

-Es muy importante contar que la Ciudad Buenos Aires tiene equilibrio financiero por cuarto año seguido. O sea, no es algo nuevo para nosotros. ¿Y esto por qué? Primero, porque tenemos las cuentas ordenadas. Segundo, porque el año pasado, aunque hubo una caída muy fuerte de la economía en la ciudad Buenos Aires de 4,8% y la recaudación nos cayó 11 puntos en términos reales, la Ciudad hizo una baja del gasto del 8,6%. Esto nos permitió nuevamente -y Jorge Macri lo anunció a principios de este año- reducciones impositivas. Lo que además, nos permite generar más inversiones de obra pública.

Y estas reducciones impositivas también impactan directamente aquellos que la pasaron muy mal el año pasado y que todavía hoy no se ven una recuperación importante, por ejemplo, el caso de los jubilados. Estamos planteando una exención del 100% del ABL para jubilados de hasta cuatro jubilaciones mínimas. Esto abarca un universo entre 80.000 jubilados que ya reciben esas exenciones y que creemos que pueden extenderse hasta 96.000.

También estamos devolviendo saldos a favor de ingresos brutos a las pymes y comercios que facturan hasta dos millones de pesos en plazos de 48 horas lo que antes era un proceso que antes demoraba entre tres y seis meses.

-¿Cómo les impactó el acuerdo que hicieron el año pasado respecto de la coparticipación?

-Fue muy importante porque teníamos mucha incertidumbre sobre cómo proseguir con todo el plan de obra pública, porque no contar con esos recursos que representan casi el 10% del presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires, para nosotros era muy importante y obviamente que teníamos que tomar decisiones, entendiendo que si teníamos esos recursos o no. Hoy el Gobierno nacional lo viene cumpliendo y en eso quiero destacarlo. El Gobierno de Alberto no solo nos sacó la coparticipación sino que no cumplió un fallo de la Corte Suprema.

Aunque ese dinero sirve para financiar los gastos relacionados a seguridad, porque fue por ese motivo que transfirieron los recursos, pero el superávit financiero que generamos el año pasado y los últimos tres años nos va a permitir parcialmente financiar la línea F, una obra de 1.050 millones de dólares, de los que aproximadamente 630 millones de dólares son obras civiles.

Para esto es muy importante el cierre del acuerdo con el FMI porque nos permite acceder a préstamos a tasas razonables para el país. Aunque no en estos momentos por las dificultades del mercado, más adelante podríamos financiar el material rodante para la línea F. Va a ser una obra que aproximadamente nos va a llevar cinco años terminarla.

-Arranca la campaña electoral y se va a hablar mucho de seguridad, educación, salud. Ustedes presentaron a fin de año el presupuesto. ¿Me puede comentar como va a encarar esos temas el gobierno de la Ciudad?

-Aprobamos el presupuesto en diciembre del año pasado a diferencia del Gobierno nacional o el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que no han generado consensos. En ese presupuesto para nosotros hay muchas cosas a destacar, entre ellos, que el 20,5% del presupuesto se destinará a educación, el nivel más alto en educación desde el 2015.

La segunda es en salud, que representa el 16,5% del presupuesto. También con la incorporación de mucha tecnología. en lo que tiene que ver con salud, con el programa de interoperabilidad del sistema de salud que permite la integración de la historia clínica electrónica entre el sector público y el sector privado. Y sobre todo priorizando al porteño en los turnos, dado que en muchos de los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires se atienden personas de la provincia y de otros lugares del país. Tenemos un esquema de priorización de 100% al porteño para que ninguno se quede sin espacio en los hospitales.

También realizamos la inversión más alta en seguridad de la historia, llegando el 16%, entendiendo que tenemos un desafío importante por el contexto socioeconómico. Así que estamos trabajando muy fuertemente para aumentar el patrullaje, aumentar la presencia en calle y esto nos permitió también sacar los piquetes, sacar los manteros, que son operativos muy grandes.

Otro punto a destacar es la inversión en infraestructura que hoy llega el 19% del presupuesto. Un promedio de toda la gestión del PRO era el 16% y antes de que llegáramos era el 7%. Entre las obras destacan el cambio total del material rodante de la línea B, una de las tenía problemas por el tema de asbesto. Estamos sumando nuevos trenes de la línea A y C para mejorar la frecuencia. Tenemos un plan de movilidad muy amplio que también incluye no solo la línea F, sino también las líneas de buses que hacen que circunvalaciones y que conectan todas las redes y con todos los minibuses en el centro de la ciudad.

También estamos trabajando en terminar la cárcel de Marcos Paz para poder trasladar a los presos de Devoto. Tenemos un plan muy ambicioso de infraestructura que esperamos poder llevarlo a cabo rápidamente.

-¿Cómo van saldar las diferencias entre las zonas norte y sur?

-Tenemos un plan para el sur y otro para el norte y lo estamos trabajando. Una de las propuestas es llevar todos los eventos de la ciudad o gran parte los eventos al Parque de la Ciudad o en el Autódromo. Creemos que eso genera movimiento y nos permite ir generando nuevas infraestructuras, que nuevas empresas se instalen en el sur de la ciudad.

-¿Por qué los vecinos deberían apoyar al PRO en las próximas elecciones?

-Lo que quiero decirle al vecino es que confíen en el PRO, confíen en este equipo, porque no es una sola persona, no es solo Jorge Macri, no es solo Mauricio Macri, no es solo Silvia Lospenatto, sino que es un equipo amplio que viene trabajando hace más de 17 años, que ha transformado la Ciudad de Buenos Aires, que ha hecho cambios estructurales, que sigue en un sendero de mejora y de transformación de nuevas obras públicas y que sabe que los vecinos también la están pasando mal y por eso estamos bajando impuestos. En la Ciudad el superávit nos permite hacerlo.

Mirá la entrevista completa