Se encienden más alarmas y el petróleo ya tiene el menor precio desde la pandemia

La crisis provocada por la guerra de aranceles de Donald Trump sigue haciendo estragos en los mercados y una de sus vetas más sensibles es el petróleo. Los precios cayeron nuevamente en la jornada y ya perforaron los niveles que tuvieron en plena pandemia de Covid-19.

El crudo Brent cayó un 1,2% en la jornada hasta los US$ 64,38 por barril, el mínimo en cuatro años y sostiene una caída de más del 14% en los últimos cinco días, lo que significa que los inversores visibilizan una desaceleración fuerte de la economía. Desde ya que el anuncio de la OPEP de que los países miembros aumentarán la producción de crudo no hizo más que profundizar la crisis. El índice WTI de Estados Unidos marcó un precio de US$ 61,11, es decir, una baja del 1,42% respecto de la jornada anterior,

Estos números ya generan preocupación entre los productores, fundamentalmente aquellos que operan con yacimientos shale oil y los analistas consultados por el diario británico FT suponen que obstaculizaría la promesa de Trump de impulsar la producción nacional, aunque el presidente estadounidense celebró la baja de los precios porque ello ayudará a reducir los costos para los consumidores estadounidenses.

Shutterstock

“Los precios del petróleo han bajado, las tasas de interés han bajado (¡la lenta Reserva Federal debería recortar las tasas!), los precios de los alimentos han bajado, no hay inflación y Estados Unidos, maltratado durante tanto tiempo, está ingresando miles de millones de dólares a la semana de los países abusadores con aranceles que ya están en vigor”, escribió el presidente estadounidense

Los analistas de Goldman Sachs, incluso, esperan una economía estadounidense “estancada” y un mayor riesgo de recesión por lo que esperan que en 2026 el crudo Brent se negocie a un promedio de US$ 58 por barril y el West Texas Intermediate a US$ 55 por barril.

Morgan Stanley, publicó, incluso, una nota donde analizó que caída del 12,5% del crudo en tres días sólo ocurrió 24 veces antes y concluyó que en 22 ocasiones estaba asociado con recesiones.