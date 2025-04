Se anuncia la inflación de marzo con alerta sobre el impacto de alimentos y bebidas

No hay corazón en Casa Rosada que aguante las variaciones económicas del mundo y de Argentina en particular. El Gobierno de Javier Milei no solo tiene que afrontar una negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que parece ser eterna, sino que tiene que pensar de qué manera va a pilotear el 10% de aranceles que impone Donald Trump a los productos que lleguen desde nuestro país.

En el plano interno, la presión del dólar sigue limitando el margen de maniobra a un Ejecutivo que clama por el ingreso de divisas. En una semana fuertemente marcada, sobre todo, por la guerra comercial y el tan esperado acuerdo con el organismo financiero multilateral, el Instituto de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer el dato oficial de la inflación que, según proyecciones privadas, podría ubicarse en torno al 3% y así ser mayor al de febrero.

En ese sentido, va el anticipo que publica el Banco Central de la República Argentina (BCRA) a partir de la opinión de 27 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 12 entidades financieras. El Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) proyecta que el índice de precios para marzo crecerá en un 2,6% mensual. Aunque aclaran: “Para los meses siguientes se esperan senderos descendentes de inflación”.

La encuesta de la entidad bancaria no es muy alentadora para la gestión libertaria, pero el contraste más fuerte llegó desde la Ciudad de Buenos Aires, que publicó este miércoles el resultado de la variación de los precios local. Según el Instituto de Estadística y Censos de CABA, el incremento de los precios en marzo fue del 3,2%, una aceleración del 1,1% respecto de la medición del mes anterior.

La vida en la capital del país se encareció principalmente por el aumento en los servicios y el factor estacional de los gastos en torno a la educación. Aunque los alimentos y bebidas tuvieron un rol importante también en el impulso de estos resultados. Hay que tener en cuenta que, las consultoras privadas que analizan los valores en las góndolas coinciden en que marzo irá al alza en este último rubro.

Otro dato que podría ser tomado en consideración para preparar el terreno y pensar en la inflación del tercer mes de 2025, es el que publica el Centro de Estudios Económicos de Bahía Blanca. Según sus analistas, los precios en la región aumentaron en un 2,9%. En este caso los costos que surgen por el inicio de clases y la comida fueron los que motivaron, en mayor medida, el cálculo final.

Relevamientos privados

Las proyecciones de las consultoras privadas no son mejores. Desde C&T Asesores Económicos anticipan un incremento mensual de los precios minoristas del 2,7% para la región del Gran Buenos Aires. “De esta manera, la inflación de doce meses pasó de 70,1% en febrero a 55,3% en marzo”, agrega el informe.

“En los bienes hubo una aceleración significativa de precios, llegando a subir 4% en el mes. En esta categoría lo que más incidió fue el alza de los alimentos y bebidas, que llegó al 5,4%. A su vez, dentro de este rubro, también hubo gran disparidad y volatilidad a lo largo del mes”, explican sus especialistas.

Para el Centro de Estudios Económicos de Orlando J Ferreres & Asociados, el panorama es más oscuro aún. Según su trabajo de análisis, la inflación de marzo será del 2,9% mensual. Esta estimación surge de un relevamiento diario de más de quince mil precios de bienes y servicios de GBA.

“En cuanto a los principales rubros, Educación, Alimentos y bebidas e Indumentaria encabezaron las subas del mes, registrando alzas mensuales de 5,4%, 4,9% y 4,0% respectivamente, seguidos por Transporte y comunicaciones y Vivienda que presentaron una variación de 2,5% y 1,9% respectivamente”, detalla el reporte.

Según los expertos de la consultora Analytica, el índice de precios escalará un 2,5% en comparación con la medición de febrero. Los incrementos más marcados, dicen sus economistas, se dan en las verduras con una suba del 13,6% y las carnes con un alza del 4%.

Vale recordar que varias de estas empresas de asesoramiento señalan a las lluvias de las últimas semanas como otro factor de encarecimiento de los productos; principalmente los frutihortícolas.

Finalmente, pero no menos importante, es la opinión de EcoGo. Los economistas de esta consultora aseguran que la inflación podría ser del 2,7%. “Un mes marcado por la estacionalidad, la política y los factores macro”, resaltaron en una publicación en la cuenta oficial de X que tiene la empresa.