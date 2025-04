El Banco Central vendió US$ 398 millones a la espera de una devaluación

El mercado esperó toda la jornada la confirmación de la llegada del crédito del FMI, pero sobre todo la letra chica con las condicionalidades que establecerá al país, fundamentalmente el alcance de la devaluación que debería llevar adelante el Gobierno, por lo que la buena noticia se cubrió de incertidumbre y provocó reacciones contradictorias. Mientras que las acciones y bonos tuvieron alzas muy fuertes, el riesgo pais y el dólar volvieron a subir.

El Banco Central realizó la mayor venta en meses de dólares en el mercado libre de cambios, en medio de la corrida de inversores que quieren comprar barato antes de que se disponga la devaluación. La entidad intervino con ventas netas por US$ 398 millones. De esta forma, suma en lo que va del mes de abril un saldo negativo de US$ 720 millones.

ALF PONCE MERCADO / MDZ

Las reservas brutas internacionales informadas, no obstante, aumentaron US$ 14 millones desde la anterior jornada hábil, con lo que quedaron en US$ 24.726 millones a la espera de los refuerzos que lleguen desde el FMI.

En la bolsa de valores, las acciones y los bonos argentinos, tanto en Buenos Aires como en Nueva York, cerraron con fuertes alzas. El índice Merval ganó 7,4% y terminó en 2.267.485 puntos.

Entre las acciones que más ganaron están BBVA (10,6%), Macro (10,1%), Edenor (12,7%), Metrogas (14,4%), Loma Negra (9,7%), Supervielle (10,6%) e YPF (7,3%).

El índice Riesgo País, medido por el J.P. Morgan, se ubicó en 903 puntos básicos, con una suba de 4 puntos respecto del cierre del día anterior.

El dólar blue o libre cotizó al cierre de la jornada en $1375, con una suba de 0,7%. En cambio, los dólares financieros operaron con fuertes bajas. El CCL cediió 2,8% hasta $1328 y el MEP 2,2% hasta $1333. El dólar mayorista, en tanto, cerró a $1.078 por unidad, con un volumen operado en el segmento de contado de US$ 859 millones, además de otros US$ 955 millones en el mercado de futuros.