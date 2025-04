Anuncio: el FMI otorgará un primer desembolso de U$S 12.000 millones

En una jornada que tuvo tono de celebración en la Casa Rosada, el gobierno de Javier Milei recibió este viernes la noticia más esperada del semestre, y es que el board del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó un nuevo acuerdo de Facilidades Extendidas por US$ 20.000 millones.

El visto bueno del directorio del organismo multilateral representa un espaldarazo clave al programa económico libertario, en un contexto de tensiones cambiarias y expectativas por el nivel de las reservas del Banco Central.

La confirmación oficial llegó tras semanas de negociaciones a nivel técnico que mantuvieron en vilo al mercado y al propio equipo económico. La aprobación del FMI incluye desembolsos escalonados en los próximos cuatro años, atados al cumplimiento de metas fiscales, monetarias y de acumulación de reservas, lo que implicará revisiones periódicas del organismo en los próximos meses, en cumplimiento del conocido artículo IV de los programas de asistencia financiera del organismo.

Desde el Gobierno ya anticiparon que una partir importante de esos 20.000 millones de dólares se usarán para que el Tesoro rescate las letras que emitió el Banco Central, contribuyendo a sanear el balance de la autoridad monetaria.

Pese a ello, la gran duda para los mercados, las empresas y los ciudadanos de a pie es qué pasará con el régimen cambiario, que desde que asumió Javier Milei se rige por el crawling peg (deslizamiento gradual y progresivo del tipo de cambio), que arrancó en el 2% mensual de devaluación del tipo de cambio oficial y el 1 de febrero pasó al 1%, en un contexto en el que los precios domésticos se movieron en marzo al 3,7% según la última medición del Indec.

El anuncio oficial

Desde el Gobierno nacional comunicaron que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) puso en marcha la Fase 3 del programa económico iniciado en diciembre de 2023. Esta nueva etapa introduce un régimen de flotación del dólar dentro de bandas móviles entre $1.000 y $1.400, que se ajustarán un 1% mensual. Se eliminan el dólar blend y las restricciones cambiarias para personas humanas, se flexibilizan los pagos para el comercio exterior, y se habilita la distribución de utilidades a accionistas extranjeros desde 2025.

El objetivo principal de estas medidas es consolidar la baja de la inflación y dar impulso a la actividad económica, el empleo, la inversión y el crédito privado. Además, el BCRA fortalecerá su política monetaria sin emitir pesos para financiar el déficit ni para remunerar pasivos, respaldado por un nuevo acuerdo con el FMI por US$ 20.000 millones, de los cuales US$ 15.000 millones estarán disponibles en 2025. También se suman aportes de organismos internacionales y una ampliación del swap con China. De forma inmediata, el FMI otorgará U$S 12.000 millones, sumado a U$S 1,500 millones de diversos organismos como el Banco Mundial y, para finalizar, U$S 2.000 millones de repo -préstamos de los bancos al BCRA-, haciendo un total de U$S 15.500 millones.

Anuncio: el FMI otorgará un primer desembolso de U$S 15.500 millones en 2025. Foto: Ministerio de Economía.

En el plano cambiario, el nuevo esquema permite una mayor libertad de acceso al Mercado Libre de Cambios (MLC), tanto para personas como para empresas. Se levantan límites de compra, se eliminan restricciones previas, se simplifican pagos por importaciones y se autoriza el giro de dividendos futuros. Para obligaciones anteriores a 2025, el BCRA emitirá nuevos bonos (BOPREAL) que podrán utilizarse para regularizar deudas y dividendos pendientes.

Finalmente, el régimen monetario se endurece con un control más estricto de los agregados monetarios y un sesgo restrictivo en el manejo de la liquidez. El BCRA establece metas trimestrales sobre el crecimiento del dinero en circulación (M2 transaccional privado), que serán consistentes con las metas pactadas con el FMI. Con estos lineamientos, el Gobierno apuesta a sostener la desinflación, mejorar la previsibilidad económica y avanzar hacia un levantamiento ordenado del cepo cambiario.