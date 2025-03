Los precios aumentan por encima de la inflación: Carlos Burgueño explica el fenómeno

Continúa la expectativa alrededor del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la posible devaluación con la que especulan los mercados. Carlos Burgueño contó en su columna diaria de MDZ Radio FM 105.5 que hay economistas proyectando una inflación del 3% para este mes. Además, los precios de diversos productos esenciales han registrado alzas en sus precios que están por encima de la inflación.

Según contó, los alimentos subieron un 4%, con el precio de los huevos encabezando la lista de precios que más aumentaron. Además, la cuota de los colegios privados subieron "muy por arriba" de la inflación, al igual que las prepagas, que alcanzaron una suba del 5% en marzo. ¿Por qué está sucediendo todo esto? Burgueño comentó que se trata de "estacionalidades y especulación".

"Está pasando lo de siempre en Argentina: Si el dólar sube también lo hacen los precios. Después si baja el dólar, los precios no bajan", destacó. En este sentido hay un fenómeno "muy argentino" que se da siempre que hay especulación con una nueva suba del dólar. Dio un ejemplo: en el primer trimestre del año pasado, muchos precios de alimentos se fijaron a un valor de dólar de 2000 pesos... y nunca bajaron. "De hecho, no siguieron aumentando solo porque aparecieron los productos importados", agregó.

Y ahora esos mismos precios, que ya habían sido fijados a un dólar encarecido, siguen aumentando porque el dólar registró una suba moderada, aunque esté mucho más bajo de lo que fueron fijados en un principio, pues el dólar oficial ronda los 1.092 pesos mientras que el blue alcanzó los 1.295. "Acá no hay explicación técnica. En mi opinión esto es pura especulación. No podemos señalar buenos ni malos, pero sí que podemos contar cómo es el comportamiento de los distintos actores económicos", adelantó.

Burgueño señala que ante la incertidumbre cambiaria y la posibilidad de una futura devaluación, muchas empresas trasladan anticipadamente los aumentos a los precios de los productos ya en góndola. "Cuando los empresarios creen que la inflación va a aumentar, muchos buscan abastecerse como preparación para la subida del dólar. Por ejemplo, buscan comprar la producción de los próximos cinco meses... pero los proveedores también especulan, y venden esa gran cantidad de stock con aumento", explicó.

Javier Milei asegura que el acuerdo con el FMI no trae nueva deuda a la Argentina. Foto: X

De esta manera los empresarios trasladan esa suba de costos a los precios, incluso cuando en lo concreto no hubo ningún acontecimiento importante. "No hubo devaluación, ni problemas en la producción ni paro de camioneros. Y es un escenario más complejo que al principio del gobierno de Milei. Ya pasaron los 100 días de gracia y ahora tiene que haber respuestas. Estamos en la misma Argentina de siempre: Especulativa, volátil y temerosa con aumentos de precio... aunque no es nada grave", agregó.

Por otro lado, la especulación se origina en el mismo acuerdo con el FMI: "Se sabe que en el acuerdo hay una alteración en la política cambiaria que está llevando adelante el gobierno porque evidentemente esa política cambiaria no está dando resultado. ¿Y cómo nos damos cuenta que no está dando resultados? Porque ya se fueron 1400 millones de dólares en 7 días".

"Entonces hay un tipo de cambio retrasado, que el gobierno dice que lo va a mejorar bajando impuestos, mejorando la competitividad. Pero el mercado no le cree. Punto. Esto es lo que está pasando. Este es el problema, no otro. Acá no hay queda dudas de la política fiscal ni comercial, ni tampoco del hecho de que el gobierno está recaudando más impuestos que la inflación", concluyó.