Vaca Muerta en números: empresas, inversiones y producción

Se trata del mayor nodo de desarrollo económico del país de las últimas décadas y tal vez de toda la historia argentina. Vaca Muerta promete convertir al país en una potencia mundial en hidrocarburos y ofrece la posibilidad de revertir el histórico déficit de dólares que aqueja a su economía, algo que depende más de cómo maneje esa riqueza, propiedad de todos los argentinos, la administración del Estado que de lo que suceda en el interior de los pozos petroleros.

El yacimiento de petróleo y gas fue descubierto hace casi 100 años, en 1931, por el geólogo estadounidense Charles Edwin Weaver, pero fue recién durante el boom de los hidrocarburos no convencionales, ya entrados los años 2000, que fue tomado en cuenta seriamente como fuente de energía en la Argentina.

En el año 2011, bajo la presidencia de Cristina Fernández, la estatal YPF confirmó el potencial de la zona y comenzó con los primeros trabajos de perforación para la producción de shale gas y shale oil.

Está ubicado en la llamada cuenca neuquina y abarca casi toda la provincia de Neuquén, la zona norte de Río Negro, el oeste de La Pampa y el sur de Mendoza.

Según datos de la EIA (Energy Information Administration) de Estados Unidos el total de hidrocarburos recuperables de la formación geológica es de 16.200 millones de barriles de petróleo y 308 billones de pies cúbicos de gas natural. Esos números convierten al lugar en el segundo yacimiento mundial de gas shale y el cuarto de oil shale.

Para tomar una dimensión de lo que significa, sólo en materia de petróleo líquido, podemos decir que cómo aspiración la Argentina quiere producir cerca de 2 millones de barriles por día, (hoy es de 122.000 por día), es decir, 730 millones de barriles al año, lo que quiere decir que hay petróleo por 25 años si se produce a su máxima velocidad, algo aún lejano en los niveles actuales.

Las empresas que participan

Son 31 las empresas operadoras de yacimientos en toda la zona, aunque si se suman las proveedoras de insumos y servicios, más las empresas que realizan las obras de infraestructura, son varios centenares. Según un informe de Aleph Energy, en base a datos de la secretaría de Energía, se invirtieron sólo en el año 2024 US$ 11.400 millones en la industria petrolera, de los que el 80% fue a parar a Vaca Muerta, US$ 467 millones fueron para exploración y US$ 306 millones a proyectos offshore.

Las más importantes son:

YPF, la empresa de capitales mixtos y mayoría accionaria del Estado, es por lejos la que más pozos opera y la que mayores inversiones realiza. Según el presidente de la petrolera, Horacio Marín, en 2024 la compañía invirtió US$ 3200 millones en operaciones e invertirá cerca de US$ 3.300 millones en 2025. Hasta la fecha opera 30 áreas y acaba de licitar y ganar la operación de otras cuatro.

En segundo lugar está Pan American Energy (PAE), que opera seis áreas propias y dos en sociedad e invierte alrededor de US$ US$ 600 millones por año. Produjo el último año 11 millones de m3 de shale gas y 22.000 barriles de petróleo por día.

Vista Energy, la compañía liderada por el director de YPF, Miguel Galuccio, lleva invertidos alrededor de US$ 945 millones en sus seis áreas de producción.

Pluspetrol es una de las empresas de capitales nacionales que desembarcó en los últimos tiempos en Vaca Muerta, tras adquirir los activos de ExxonMobil, con inversiones por US$ 881 millones en 2024.

La anglo - holandesa Shell opera cuatro áreas propias y es socia en otras tres.