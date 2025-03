Marcha de jubilados: violencia, heridos y un sistema previsional "quebrado"

La marcha de jubilados a las afueras del Congreso de la Nación dejó una serie de actos violentos que culminaron con una jubilada herida y un reportero gráfico internado de gravedad en el Hospital Ramos Mejía. A su vez, en la Cámara de Diputados el oficialismo cerraba la sesión rápidamente por falta de quórum.

Carlos Burgueño hizo un repaso de la salvaje jornada en su columna diaria por MDZ Radio. El especialista fue claro respecto a su posición sobre el sistema jubilatorio vigente en el país y aseguró que "está quebrado y va a seguir estándolo" en los años futuros.

Escuchá la columna de Carlos Burgueño:

En primer lugar, el especialista lamentó todos los hechos sucedidos durante la marcha de jubilados: "A uno no le queda más que angustiarse. Se sabe que había grupos violentos entre los militantes y jubilados. La policía no pudo agarrar ni a uno. No sabemos quienes son. Y lo peor de todo es que las personas que sufren la violencia por falta de profesionalismo de las fuerzas de seguridad no son los violentos que la fueron a buscar".

"Ni la jubilada ni el fotógrafo lo buscaban. Uno estaba trabajando y la otra estaba protestando porque seguramente cobra 380.000 pesos, por debajo de la línea de pobreza. Y lo lamento, pero una cosa es un piquete y otra cosa es una marcha", dijo Burgueño cuestionando el protocolo antipiquetes que aplicaron las fuerzas de seguridad lideradas por Patricia Bullrich. "No son lo mismo... y lo que pasó dentro del Congreso es otro fracaso. A mí no me sorprende", agregó.

Burgueño entonces fue contundente respecto al sistema jubilatorio de Argentina: "No va a haber respuesta a la marcha porque no hay plata y no hay posibilidades". Los jubilados en el país están cobrando montos que están por debajo de la línea de pobreza. Quienes cobran la jubilación mínima junto con el bono de 70 mil pesos, reciben alrededor de 350.000 pesos. La canasta básica de los jubilados se encuentra alrededor del 1.200.000 pesos. Es decir, el haber mínimo cubre menos del 30%.

Burgueño enumeró los detalles del ajuste fiscal sufrido por los jubilados:

Desde diciembre de 2023 hasta febrero del 2025 el ajuste total de la economía fue de, aproximadamente, U$$ 25.000 millones. "De ese monto total, U$$ 5.000 son de los jubilados ", afirmó.

A todo esto se suma la suspensión de la devolución del IVA que "hoy rondaría los 40.000 pesos". Además, el bono de 70.000 pesos "hoy debería de 143.000", agregó.

"Está todo mal. Los jubilados son pobres. Incluso sin el ajuste, los jubilados seguirían siendo pobres. Esto significa que el sistema está quebrado. Ya estaba quebrado antes, y el kirchnerismo dio el puntapié para hacerlo quebrar", explicó el especialista. En ese sentido, Burgueño cree que "el sistema previsional argentino está quebrado para siempre y va a estar cada vez peor. ¿Por qué? Hay cada vez menos gente que aporta".

El economista cree que se "sobregiró" el ajuste. La decisión del gobierno de ajustar a los jubilados no habría influido demasiado en el superávit fiscal. "Si los dejaban afuera del ajuste, el superávit fiscal habría sido del 1%. Y eso habría estado bien. Era suficiente", reveló. "Y ahora ya no hay muchas herramientas para mejorar la situación de los jubilados", lamentó y concluyó: "La única solución a largo plazo es lograr que más gente aporte".