Inteligencia artificial: cuáles son los puestos de trabajo que se crean en la era tecnológica

Hay un mundo de preguntas, miedos y controversias con el impacto de la inteligencia artificial (IA) en el mercado laboral. Seguramente, las mismas que hubo en otras épocas con el ascenso de la primera revolución industrial y la máquina de vapor; luego con la segunda revolución industrial en base al petróleo, el transporte y la energía eléctrica; ya por la década del 70 el desarrollo de la informática, la tecnología digital, la automatización industrial, la internet, la biotecnología y la búsqueda de energías renovables conocido como la tercera revolución industrial y ahora, la robótica, la automatización del ser humano y las nuevas tecnologías nos traen la cuarta revolución industrial.

Vemos cómo la mecanización, la electricidad, la informática y la digitalización siempre fueron en el mundo un océano de dudas, miedo y problemas para la raza humana. Claro está, depende de dónde lo mires.

Llevando estos cambios al mundo del trabajo, el primer error que hoy se comete en el mundo de las relaciones laborales es decir “puestos de trabajo”. En la actualidad las relaciones laborales como las conocíamos ya no existen más, y los puestos de trabajo tampoco.

El mundo laboral giró de la cantidad, cantidad de días, de horas, de tiempo, a la calidad y la mano de obra calificada. En la actualidad, hablamos de tareas dentro de un puesto de trabajo. Y ahora sí, vemos cómo algunas de esas tareas, hoy día, serán suplantadas por la digitalización y la robótica. ¿Pero acaso esto es malo?

En la actualidad las relaciones laborales como las conocíamos ya no existen más, y los puestos de trabajo tampoco. Foto: MDZ.

La historia ha demostrado que, con cada revolución tecnológica nuevos roles y profesionales surgen como respuesta a los cambios del mercado. El verdadero núcleo de la solución radica en la capacitación y el entrenamiento de la mente humana, en dotar a las personas de las habilidades y competencias que la nueva era demanda.

Lo que no se explica o no se comprende es que la inteligencia artificial no te va a quitar tus tareas laborales, pero sí lo hará otra persona que entienda y comprenda cómo funciona la inteligencia artificial.

Se dan cuenta cómo la raza humana se adaptó, dependiendo de la época, a las revoluciones industriales a lo largo de la historia. La mayoría entendió este conjunto de innovaciones y tecnologías como un avance de la historia. Se involucraron en cómo funcionan, para qué sirven y cuáles son sus aplicaciones a tener en cuenta, en qué pueden fallar o presentar riesgo alguno.

Quienes aceptamos la tecnología la vemos como una herramienta que nos permite crear contenidos únicos, interactuar con diferentes dispositivos en cualquier parte del mundo, nuevos conocimientos que la mente humana no llega. La raza humana se adaptó, dependiendo la época, a las revoluciones industriales a lo largo de la historia. Foto. MDZ.

Los que no ven la tecnología como un aliado y la ven como un enemigo, no se dan cuenta que la tecnología une a las personas estén donde estén y eso a riesgo de que los humanos serán reemplazados por máquinas, no repara que la idea de la tecnología, creada por el mismo humano, es amplificar la capacidad humana, que mejore la capacidad de las personas para tomar decisiones, que las enriquezca.

La IA transformó el mundo del trabajo como lo conocíamos, y aunque la velocidad de estos cambios puede ser abrumadora, brinda oportunidades para aquellos que tienen la intención de aprender y adaptarse a una nueva era. Juan Pablo Chiesa.

* Juan Pablo Chiesa es abogado especializado en Empleo y Políticas Públicas, escritor, docente y presidente de Aptitud Renovadora.

