Los Grobo, complicados: el Gobierno los puso contra las cuerdas

El Gobierno de Javier Milei no hará nada para acompañar a Los Grobo en su proceso de concurso preventivo, situación judicial que comenzó el lunes de esta semana. Situación a la que se llegó por la negativa cerrada de los acreedores agrupados dentro del sistema financiero argentino, la mayoría de los bancos mas importantes del país, que no creen en la propuesta que la compañía realizó hasta la semana pasada para liquidar un pasivo fruto de los incumplimientos corrientes acumulados desde diciembre del año pasado hasta enero del 2025.

En total se calcula una deuda total por unos 10 millones de dólares, concentrada fundamentalmente en pasivos con bancos como el Galicia, que ya había notificado este año a la empresa sobre la intención concreta de exigir el pago inmediato de las deudas contraídas con la entidad bajo amenaza de ejecutar las garantías vinculadas a los prestamos se le habían habilitado. El Galicia ejercía además el rol de agente administrativo, con lo que se encuentra en una situación superior en cuanto a la posibilidad de su reclamo que el resto de las entidades. En el listado de bancos aparecen también el Santander, HSBC, Bapro, Supervielle, Hipotecario, Macro e Industrial.

La curiosidad que se mencionaba en el mercado financiero, es que por el monto de la deuda impaga y en default, cruzado con los activos reales y de líquidez actual y futura de la compañía; no amerita una apertura de concurso tan rápida. Y que había mecanismos de negociación y reestructuración de deuda, en conjunto o por separado. Y que la misma empresa hablaba a fines del 2024 de la necesidad de mantener una luz de financiamiento activa hasta abril, cuando, en teoría, ya habría liquidez suficiente como para levantar los pasivos y volver a operar con normalidad. Sin embargo, la decisión de acelerar el pedido de concurso en el primer día de operatoria de la justicia luego de la feria, sorprendió al mercado en general. Con esto se descarta que en realidad la decisión de ir a una solución judicial de continuidad (o no) de Los Grobo, es una posición privativa de la compañía. Y que puede derivar del manejo financiero interno que la empresa originaria de Carlos Casares mantuvo en los últimos años. Fundamentalmente desde el inicio del 2024. Y ahí es donde pone el foco el gobierno nacional, ante la información que circula sobre los manejos y las apuestas que Los Grobo ejecutaron desde que Javier Milei es presidente y, obviamente, Luis “Toto” Caputo ministro de Economía.

Concretamente, se menciona y reconoce que hubo una caída fuerte de lrecio de la soja que llegó a estar en los U$S 600 la tonelada y hoy pelea por no descender por debajo de los 400 dólares; el tipo de cambio alto, el peso encarecido, el valor de los insumos y costos elevado para una operatoria concentrada en la exportación, y un elevado costo local de transporte y fletes. Sin embargo, desde el gobierno se mencionan otros dos factores.

El primero, la reducción reciente de las retenciones que debería haber mejorado la performance de rentabilidad. Lo segundo, y más importante, se descarta que hubo en Los Grobo una apuesta financiera- cmabiaria que ”salió mal” y que “ahora deben pagar las consecuencias”. Concretamente, se apunta a que el grupo habría especulado a comienzos del año pasado a que el valor del dólar de comienzos de la gestión de Javier Milei no iba poder sostenerse, y se especuló y expuso a todo el negocio de la compañía a un nivel de tipo de cambio de entre 1.800 y 2.000 pesos para fines del 2024; algo que, obviamente, no ocurrió.

Pero que provocó un encarecimiento de toda la estructura financiera de la compañía sojera que luego no pudo ser sostenido en el mediano plazo. Y que el nivel de endeudamiento con el sector financiero se relaciona con la decisión de elevar los stocks reales sin liquidación de activos de exportación, fórmula que resultó fallida. Y que obedeció más a una apuesta financiera vinculada con el tipo de cambio, que a un esquema productivo de expotación primaria con cierto valor agregado. Y que ahí hubo un error gravísimo empresarial por parte de Los Grobo, que ahora deben asumir.

Hay que tener en cuenta que hoy Los Grobo es una compañía propiedad de un fondo de inversión llamado Victoria Capital Partners, dedicado a la compra de empresas en America Latina, y que no tiene que ver con el sector primario local; salvo ser los dueños de este grupo en un 90%. El 10% restante lo mantienen Gustavo Grobocopatel y su hermana Matilde; con lo que, obviamente, están lejos del movimiento diario y el manejo estratégico de la empresa.

Según la letra que la compañía emitió el lunes, se habla de “el concurso de Los Grobo Agropecuaria y Agrofina como medida legal para posibilitar la continuidad de las compañías, de su operación, de sus activos y de sus fuentes de trabajo”, considerando además que “partir de la presentación a concurso, las compañías van a seguir operativas y trabajando en una solución integral que ordene la situación del negocio y su capacidad financiera”. Y afirman que priorizarán “el compromiso con productores, proveedores, colaboradores y clientes y continuaremos operando hasta la resolución de este concurso”.

Los problemas de Los Grobo se profundizaron el 27 de diciembre del año pasado cuando no se pudieron levantar pagares del mercado de capitales por unos US$ 100.000; y se anunció que hasta el 31 de marzo no habría posibilidades de atender los pasivos financieros corrientes. Se sumaron en enero deudas con proveedores y clientes en general, además de los reclamos de los bancos. Se esperaba que en febrero hubiera algún tipo de propuesta de pago, sin embargo la compañía recurrió al concurso judicial. Si bien originalmente la deuda era de unos U$S 10 millones, se calcula que la situación terminó de complicarse y que el pasivo llegaría ahora a los U$S 200 millones. De este dinero, en los próximos meses la deuda reclamable supera los US$ 55 millones hasta mediados de 2025.

Los dueños de Los Grobo es Victoria Capital Partners, una compañía que se presenta como de capital privado independiente, enfocada en inversiones en América del Sur. Fundada en 2007, tiene activos por unos U$S 1.5 millones, además de en Argentina, en Brasil, Colombia, Chile y Perú; con la estrategia de “ofrecer a sus inversores una amplia diversificación por país y enfatiza el valor relativo en los diferentes ciclos a lo largo de la región” con la idea de “generalmente (buscar) tener control, control conjunto y posiciones minoritarias significativas con amplia participación en el directorio, involucrándose en la creación de valor y de herramientas contractuales de gobierno corporativo”.

Según su pagina de presentación, entre otras inversiones, y además de Los Grobo, en la Argentina operan la fábrica de autopartes L’Equipe Monteur, además del grupo Santillana y Arcos Dorados en la región. Tienen inversiones multimarcas y multisectoriales en los países donde están presentes, que van de la Educación, el consumo y la energía.