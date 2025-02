Las exportaciones de vino arrancaron el año con números negativos: por qué cayeron

El 2025 no comenzó con las mejores noticias para el vino argentino. Es que pese a haber terminado el año pasado con un balance positivo para las exportaciones de la bebida nacional, los registros de enero marcaron una disminución interanual de 10,3% en promedio y una baja del 29,8% en la comparación contra los números de diciembre de 2024.

Conforme al Anticipo de Comercialización de vinos y mostos en el Mercado Externo publicado por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), Argentina exportó en el primer mes de este año unos 12,2 millones de litros de vino, lo que equivale a -10,3% que en el mismo periodo de 2024.

En enero se exportaron 1,4 millones de litros menos en la comparativa interanual. De ese total, 9,1 millones (74,5%) correspondieron a vinos fraccionados (-2%) y 3,1 millones (25,5%) fueron vinos a granel (-28%).

Asimismo, el precio promedio del vino total en enero fue de 3,23 dólares/litro, lo que marca un leve incremento de 0,9%. En este sentido, el fraccionado a llegó a 4,02 dólares/litro (-5,4%) y el granel a 0,92 dólares/litro (-3,4%).

Por qué cayeron las exportaciones de vino

Para entender la caída del comienzo del año para el vino argentino, es preciso hacer un desglose de los números de cada categoría. Tanto el vino fraccionado como el vino a granel tuvieron en enero una baja, aunque de diferentes magnitudes. El primero tuvo una disminución del 2%, mientras que el segundo tuvo una baja interanual del 28%.

Cabe recordar que las exportaciones de vino a granel habían promediado un buen 2024, con un crecimiento del 13,7% en promedio, lo que había impulsado el balance positivo del 5,6% que tuvieron los envíos al exterior de las bodegas argentinas durante todo el año pasado.

En tanto, el mosto concentrado también arrancó el año a la baja con una exportación de 4.455 toneladas, un 7,7% menor en volumen y un 11% menos de ingreso de divisas respecto al mismo mes del año anterior, con un precio promedio en enero que llegó a 1.576 dólares/tonelada.

Caída en la generación de dólares

Las exportaciones de vino argentino también experimentaron en enero de 2025 una disminución en términos de generación de divisas. en total, en el primer mes del año se registraron en total US$ 39,4 millones FOB, lo que implica una baja del 9,5% respecto a los US$ 43,6 millones que se habían dado en enero de 2024.

En el caso del vino fraccionado, el de mayor relevancia para el vino argentino en el exterior, la baja fue del 7,3%, ya que se pasó de US$ 39,5 millones FOB en 2024 a US$ 36,6 millones FOB en el inicio de este año. En tanto, el vino a granel pasó de generar US$ 4,1 millones el año pasado a US$ 2,8 el mes pasado, lo que implica una disminución del 30,5% en términos de valor.