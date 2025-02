Mendoza en Wine París: el curioso número de bodegas locales y las oportunidades de negocios

Entre el lunes 10 y el miércoles 12 de febrero se realizó una nueva edición de Wine París, una de las dos ferias relacionadas al mundo del vino más importantes de Europa. Organizada por Vinexposium, esta edición tuvo para los argentinos un gusto especial, no solo porque se quintuplicó la participación nacional en el evento, sino porque desde la capital francesa se anunció que Vinexpo Explorer, la versión itinerante del concepto, llegará por primera vez a Mendoza.

Tanto para las bodegas como para la entidades público-privadas que participaron del encuentro centrado en el vino y las espirituosas, el saldo que dejó, sobre todo para los mendocinos, es sumamente positivo. En números, Wine París reunió a 52.622 visitantes de 154 países del mundo, con más de 5.300 expositores (que en un 45% fueron de fuera de Europa), con 130 sesiones académicas y 20.229 reuniones profesionales concretadas.

De acuerdo a las cifras aportadas por ProMendoza, que fue una de las instituciones que acompañó a Alfredo Cornejo, gobernador de la provincia, en su escala parisina, en un año se quintuplicó la participación de las bodegas nacionales: se pasó de 12 en la edición de 2024 a 63 este año. “Siempre que apoyamos empresas mendocinas el balance es positivo. Y nos manifestaron que en la agenda de negocios les fue muy bien”, sostuvo Patricia Giménez, presidente de la Unidad ProMendoza.

La edición de Vinexpo Explorer en Mendoza fue presentado en Wine París. Foto: J B Nadeau

Por el lado de Wines of Argentina (WofA), su gerente Magdalena Pesce también se mostró muy conforme con la participación en la feria. En su caso, es el tercer año consecutivo que el organismo acompaña a las empresas que llegan a Wine París para posicionarse no solo en Europa, sino en todo el mundo. “Arrancamos con una presencia muy pequeña. Fueron ocho bodegas en el 2023 que participaron de nuestro pabellón en una misión que fue totalmente exploratoria. Y ahora, después de tres años, vemos con mucho placer que la feria no solamente está creciendo como esperábamos, sino que fue una apuesta muy inteligente acompañarlos desde el principio porque fuimos el primer país de Sudamérica en tener presencia en el salón”, contó.

Fecovita fue una de las grandes empresas que llegó con stand propio a la feria para relacionarse con los principales compradores del mundo. “El balance es muy positivo por la cantidad y calidad de compradores que estuvieron visitando los stands de las diferentes bodegas del país. La organización fue muy buena y París como sede ofrece muy buenas conexiones y una oferta hotelera muy amplia”, destacaron desde la Federación.

Las principales tendencias mundiales

La participación en este tipo de eventos no solo es una oportunidad de ubicar el vino argentino en los principales mercados y acceder a los compradores más influyentes del mundo. También se presenta como la ocasión propicia para conocer las principales tendencias mundiales en la industria.

Para Magdalena Pesce, la participación en Wine París más que presentar novedades en este sentido reafirmó algunas que ya se vienen observando desde hace tiempo: “Hay un crecimiento de los vinos sin alcohol o de baja graduación alcohólica, con una mayor oferta de todos los orígenes ya y con marcas que llevan la delantera. Se reafirma que la tendencia de vinos con credenciales sostenibles sigue e incluso se profundiza, ya que es un mensaje que sigue permeando muchísimo en los consumidores”, observó la experta.

La referente de WofA también notó la preocupación de todo el trade internacional por llegar a los consumidores de la Generación Z, pero también como se ha puesto el foco en otros segmentos estratégicos. “Se empiezan a ver oportunidades de target, de tomar como audiencia foco a la Silver Economy, que son las personas mayores de 55 años pero con un estilo de vida moderno, cosmopolita, que no encaja dentro del tradicional baby boomer”.

Por último, otra de las tendencias que se ha reafirmado es la de la premiumización del consumo. “Si bien ha llegado en algunos mercados a un techo, se está reinventando el lujo o el carácter premium para poder justamente llegar a estas nuevas generaciones que buscan marcas más auténticas, que conecten desde otro lugar menos ficticio, más realista. Creemos que en ese sentido el vino argentino tiene muchas historias para seguir contando y seguir aprovechando estos cambios y esta profundización de algunas tendencias que ya vemos”, opinó Pesce.

En este sentido, para hacer frente a la baja mundial en el consumo de bebidas alcohólicas en general y del vino en particular, Wines of Argentina será parte de la campaña “Share Wine”, desarrollada por California para el mercado americano, la cual fue presentada en uno de los seminarios de Wine París.

“El objetivo es generar una campaña que aliente al aumentar el consumo de vino de California, pero también de todos los orígenes. Vamos a estar trabajando junto con ellos y otros países en una alianza con el mote ‘Let's América Drink Wine Again’, que busca que Estados Unidos vuelva a tomar vino”, completó Magdalena Pesce. Durante los tres días del evento se concretaron más de 20 mil reuniones. Foto: Phil Labeguerie

La expectativa por Vinexpo Explorer Capítulo VI: Mendoza

Como mencionamos, uno de los highlights que dejó la participación argentina en Wine París fue el desembarco de Vinexpo Explorer Capítulo VI: Mendoza. La misma contará con la llegada de 80 expertos de los más influyentes en el mercado internacional del vino, la participación de 150 bodegas y más de 500 reuniones de negocios. Se desarrollará desde el 6 al 9 de octubre y, aunque aún no está definida la sede, se visitarán unas 20 bodegas de la provincia.

“Genera grandes expectativas, ya que, poner a la provincia en el escenario internacional ayuda aumentar el posicionamiento de la vitivinicultura de Mendoza a nivel mundial. Además de ser una gran oportunidad para las bodegas, trae beneficios para los servicios, el turismo, la gastronomía, etc.”, ponderó Patricia Giménez.

Desde Fecovita también ven muy positiva la llegada del evento internacional a la provincia. “Cada feria en donde participemos ayudar a generar nuevos negocios y siendo locales creemos que es una gran oportunidad para seguir potenciando el mercado de vinos argentinos en el mundo. Hay que destacar la gestión realizada por el Gobierno Provincial y ProMendoza para poner a Mendoza en el circuito de ferias internacionales y seguir posicionándola como una de las capitales del vino”, aseguraron desde la institución que nuclea a más de 5.000 productores integrados en 29 cooperativas.

Por su parte, Pesce aseguró que las expectativas por Vinexpo Explorer son muy altas. “También hay que tener en cuenta que solamente se puede realizar una vez por ciudad, entonces va a ser una sola oportunidad que vamos a tener y tenemos que aprovecharla muchísimo para que realmente el retorno de esa inversión que se va a estar haciendo rinda sus frutos y genere una muy buena conversación y negocios en torno al vino de Mendoza con compradores internacionales. Desde Wines of Argentina vamos a estar colaborando en todo lo que haga falta para también poder contribuir al éxito de este gran proyecto”, concluyó.