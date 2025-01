Menos impuestos en Ciudad de Buenos Aires: hasta cuánto se puede ahorrar con el alivio en Sellos

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires implementó un importante cambio que beneficia a quienes buscan adquirir una propiedad destinada a vivienda única. Desde el 1º de enero de 2025, el mínimo no imponible del Impuesto de Sellos se incrementó significativamente, permitiendo ahorros de hasta US$ 6.800 en la compra de inmuebles.

El Impuesto de Sellos, que representa un 3,5% del valor de la propiedad, ahora solo se aplicará a inmuebles valuados en $205.332.000 o más. Esto equivale aproximadamente a US$ 200.000, según explicó Alejandro Bennazar, director de relaciones institucionales de la Cámara Inmobiliaria Argentina.

Esta exención se aplica a propiedades que sean: vivienda única y familiar, de ocupación permanente. Quienes ya posean una propiedad y deseen adquirir otra deberán abonar el impuesto independientemente del valor del nuevo inmueble.

La medida, que forma parte del Código Fiscal y la Ley Tarifaria aprobada en diciembre por la Legislatura porteña, busca dinamizar el mercado inmobiliario y aliviar la carga impositiva sobre los compradores de vivienda única.

Germán Gómez Picasso, fundador de Reporte Inmobiliario, destacó: "Este tipo de medidas son positivas para el sector. Reducir la carga impositiva genera mayor dinamismo en un mercado que está pasando por un muy buen momento."

El incremento en el mínimo no imponible significa que los compradores de propiedades por debajo del nuevo umbral podrían ahorrar hasta US$ 6.800 (el equivalente al 3,5% de una propiedad de US$ 200.000). Esto representa un alivio financiero significativo en el proceso de compra.

Este cambio impositivo busca impulsar la actividad en el sector inmobiliario, beneficiando especialmente a quienes acceden a su primera vivienda. Con esta actualización, el Gobierno porteño espera generar un impacto positivo en el mercado, alentando nuevas transacciones y contribuyendo al crecimiento económico del rubro.