El riesgo país cotiza en 571 puntos, el menor nivel en seis años

Los mercados siguen de fiesta con alzas de acciones y bonos, y una fuerte baja del riesgo país. Este último índice, medido por el banco JP Morgan, se ubicó en 571 puntos básicos, lo que implica una baja de 39 puntos o 6,21%, lo que lo ubica en el nivel más bajo desde agosto de 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando cotizó en 565 puntos.

En la medición histórica desde la crisis del 2001, el índice se mantuvo en valores altos, con un pico mínimo de 236 puntos en diciembre de 2006 en la era Kirchner, y de 342 puntos en octubre de 2017 durante el gobierno de Macri, y con un récord de 7184 puntos en julio de 2002, y el más reciente de 4255 en marzo de 2020, durante el gobierno de Alberto Fernández, días después de haberse declarado la pandemia mundial por Covid-19.

Las acciones y los bonos argentinos iniciaron la semana con subas. El S&P Merval ganó 2,3% y logró un récord de 2.792.761 puntos, con fuertes mejoras del BBVA (7,4%), del Banco Macro (6,7%) y el Supervielle (6,9%).

Banco Central. Juan Mateo Aberastain Zubimendi/MDZ

En tanto, las acciones argentinas cotizantes en Wall Street, ADRs, tuvieron un desempeño similar con subas de hasta el 7%, también en el caso de los bancos.

Los bonos también operaron con subas de hasta el 2% en los DIscount 2033, de 3,6% en los Discount Canje 2010 y de 1,25% en los Global 2030.

El Banco Central, por su parte, colvió a comprar divisas en el Mercado de Cambios. Absorbió US$ 107 millones y las reservas subieron US$ 30 millones, hasta los US$ 32.804 millones.

En tanto, el dólar blue cotizó sin cambios en $1.205 para la venta. En el mercado oficial de cambios, el dólar mayorista se vendió a $1.035,5 para la venta.

El dólar MEP también cotizó sin cambios a $1.165 y el dólar Contado con Liquidación (CCL) aumentó un acotado 0,1% hasta a $1.185.