Stargate ya genera guerra de egos y millones

Habían transcurrido unas pocas horas tras el reciente anuncio de Donald Trump sobre la creación de una mega empresa de Inteligencia Artificial (IA) y ya se gestó una nueva disputa entre los magnates tecnológicos afines al flamante presidente de Estados Unidos.

Como no podía ser de otra manera, el puntapié inicial lo dio el CEO de Tesla y SpaceX, Elon Musk, quien cuestionó que las empresas que conformarán el proyecto de infraestructuras de IA puedan cumplir con las inversiones a las que se han comprometido.

Trump anunció que Stargate será una empresa conjunta formada por OpenAI, Oracle y Softbank creada para financiar infraestructuras de IA, como centros de datos, para lo cual las tres compañías se han comprometido a aportar 100.000 millones de dólares inicialmente y a aumentar su inversión hasta los 500.000 millones en los próximos cuatro años.

Stargate Project IA . Shutterstock

En una presentación desde la Casa Blanca, acompañado por Larry Ellison, Sam Altman y Masayoshi Son, máximos responsables de Oracle, OpenAI y el holding japonés SoftBank, respectivamente, Trump defendió que este proyecto "permitirá crear 100.000 empleos" rápidamente: "Esta compañía monumental es una rotunda declaración de confianza en el potencial de Estados Unidos bajo un nuevo presidente. Queremos que esta tecnología permanezca en nuestro país. China es un competidor y, en el futuro de la tecnología, queremos que se quede en este país. China es un competidor y otros también lo son. Queremos que esté aquí".

Sin embargo, Musk no está convencido de que esta iniciativa vaya a llegar a buen puerto: "No tienen realmente el dinero. SoftBank tiene asegurados menos de 10.000 millones de dólares. Lo sé de buena fuente” (afirmó en la red X). Según “The Information”, Altman habría informado a personas cercanas que SoftBank y OpenAI planean comprometer 19.000 millones cada uno para financiar Stargate, obteniendo una participación del 40%. Asimismo, podrían recurrir a los mercados de capital en el futuro. Por su parte, Oracle y MGX, respaldada por Abu Dhabi, aportarían aproximadamente 7.000 millones cada uno.

Además, existen dudas sobre si Stargate realmente representa un aumento significativo en comparación con los planes previamente presentados en este frente. Al respecto, SoftBank ya había anunciado planes para una inversión de 100.000 millones en IA en EE.UU. Según la agencia Bloomberg cuestionan que Son y SoftBank tengan el efectivo para financiar estas inversiones.

Sea como sea, los comentarios de Musk no le cayeron del todo bien a Altman, que enfrentó a Musk y lo acusó de estar "equivocado, como seguramente sabes". "¿Quieres venir a visitar la primera instalación que ya está en marcha? Esto es genial para el país. Ya sé que lo que es genial para el país no siempre es lo óptimo para tus empresas, pero en tu nuevo papel espero que en la mayoría de los casos pongas (a EE.UU.) primero", escribió en X.

Para algunos analistas este cruce de declaraciones pone de manifiesto las tensiones que podrían caracterizar el segundo mandato de Trump, quien ha tratado de estrechar relaciones con los grandes magnates de Silicon Valley. Cabe recordar que las empresas de Musk tienen contratos gubernamentales valorados en miles de millones de dólares y una estrecha relación con Trump, quien lo ha propuesto como candidato para adquirir TikTok.

Por lo pronto, las acciones vinculadas con la IA subieron fuerte tras el anuncio como así fue el caso de Oracle (+6,3%). Durante la presentación del joint venture que se ubicará en Texas, Larry Ellison, CEO de Oracle, adelantó que diez centros de datos ya estaban en construcción para Stargate y que se planeaba contar con veinte más, cada uno de medio millón de pies cuadrados. Oracle, que el año pasado adquirió el negocio de la nube de OpenAI, también es el proveedor de infraestructura en la nube para TikTok, por lo que su nombre es uno de los que está sobre la mesa de Trump como posible comprador de la red social.

Según Ellison, el proyecto podría impulsar la IA que analiza registros electrónicos de salud y ayuda a los médicos a cuidar a sus pacientes mientras que el CEO de SoftBank, Masayoshi Son, señaló que esto no se hubiera hecho si Trump no hubiera ganado. Altman no se quedó atrás y sostuvo que para que la IAG se construya en EE.UU., refiriéndose a la tecnología más poderosa llamada inteligencia artificial general, "no podríamos hacer esto sin usted, señor presidente".