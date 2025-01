Bitcoin: el CEO de BlackRock lo ve en US$ 700.000

Cuando Larry Fink habla, el mercado escucha. El CEO de BlackRock, la gestora de activos más grande del mundo, reconfirmó su fe en el potencial de los criptoactivos y en particular en el bitcoin al asegurar que la criptomoneda reina podría alcanzar los US$ 700.000 si más fondos considerasen sumar una asignación de entre el 2% y el 5% al criptoactivo.

"Estuve con un fondo soberano durante esta semana, y hubo una conversación: ¿Deberíamos tener una asignación del 2%? ¿Deberíamos tener una asignación del 5%? Si todo el mundo adoptara esa conversación, serían US$ 500.000, US$ 600.000, US$ 700.000 para el bitcoin", afirmó durante una intervención en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza).

Sin dudas, un gran apoyo para el bitcoin que lucha por mantenerse en torno de los US$ 90.000, luego de haber rozado los casi US$ 109.000 en 2024.

Cabe recordar que BlackRock lanzó el año pasado los fondos iShares Bitcoin Trust e iShares Ethereum Trust, dos fondos cotizados (ETF, por sus siglas en inglés) que invierten directamente en bitcoin y ether. Desde su lanzamiento, ambos productos han sido los que más dinero han captado en comparación con sus competidores.

Tampoco hay que soslayar que años atrás Fink era un prominente criptoescéptico por lo que su postura cambió radicalmente. En 2018 los clientes de BlackRock no estaban interesados en invertir en cripto, pero tras reafirmar su condición de gran creyente en la utilización del bitcoin como instrumento financiero todo puede cambiar.

"Si tienes miedo de la degradación de tu moneda, o tienes miedo de la estabilidad económica o política de tu país, puedes tener un instrumento de base internacional llamado bitcoin que superará esos temores locales", sostuvo a la vez que subrayó que no estaba promocionándolo.

Fink no ha sido el único gran tiburón de Wall Street en hablar recientemente sobre el bitcoin, ya que David Solomon, CEO del banco de inversión Goldman Sachs, reconoció que no veía al bitcoin como una amenaza para el dólar, aunque sí admitió que la entidad norteamericana está utilizando la tecnología blockchain para crear menos fricción en el sistema financiero.

Desde una perspectiva regulatoria, Goldman Sachs todavía no puede poseer bitcoin, aunque, si esta circunstancia cambiara "podríamos tener una conversación muy distinta"; "al final del día, soy un gran creyente en el dólar. Bitcoin es un activo especulativo, un activo especulativo interesante. Pero no creo que haya mucho más que preguntar al respecto", explicó.

Que BlackRock se ha convertido en un actor principal en el mercado de las criptomonedas es indiscutible, siendo sus ETF unos de los más grandes impulsores del mercado en 2024. Dada la firme apuesta de la mayor gestora del mundo por la criptomoneda reina, no resulta raro que Fink haya afirmado que estaba equivocado y que el bitcoin es oro digital.

Así lo hizo durante una entrevista concedida a Jim Cramer en el canal CNBC donde afirmó que era "un orgulloso escéptico"; antes de estudiar los fundamentos del bitcoin. "Mi opinión hace cinco años era errónea", aseguró. "Es un instrumento financiero legítimo que permite obtener rendimientos no correlacionados. Sin embargo, creo que es un instrumento en el que inviertes cuando estás más asustado. Es un instrumento cuando crees que los países están degradando su moneda con déficits excesivos, y algunos países lo están haciendo", explicó en su momento.

Un año atrás aseguró que la tokenización sería "el segundo paso en la revolución tecnológica de los mercados financieros". Asimismo, explicó que las criptodivisas son más que "una clase de activos"; que "te protegen" frente a los temores de riesgo geopolítico en lugar de una moneda. "No es diferente de lo que representó el oro durante miles de años. A diferencia del oro, estamos casi en el techo de la cantidad de bitcoin que se puede crear", explicó.