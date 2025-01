A la espera del canje de bonos, se desploman las acciones del índice Merval

A la espera del anuncio del canje de deuda del Tesoro Nacional y el día posterior al anuncio de baja de retenciones, las acciones que cotizan en el índice Merval se derrumbaron más de un 4%, con caídas de más del 6%.

Dentro de los papeles líderes, los más castigados fueron Banco Macro (-6,3%), Supervielle (-5,7%), Telecom (-5,1%), TGS (-5) y BBVA (-4,9).

Los ADRs, en cambio, tuvieron una jornada dispar con acciones que subieron como Cresud (2,8%) y Edenor (1,7) y otros con fuertes caídas, como la de Banco Supervielle (-4,1%) y Banco Macro (-3,7%).

En tanto, los bonos argentinos cayeron en promedio un 0,5%, con caída de hasta el 3%. El riesgo país, que mide JP Morgan, cerró la jornada sin variaciones em 646 puntos básicos.

Banco Central

El Banco Central tuvo una jornada neutra con sólo US$ 4 millones en ventas netas en el MULC (Mercado de cambios). En la semana vendió US$ 119 millones y el acumulado de enero quedó posiivo en US$ 1.396 millones Las reservas brutas terminaron con una mejora de US$ 129 millones para quedar en US$ 29.968 millones.

En el mercado cambiario el dólar blue tuvo una leve baja de $5 hasta los $1235. Distinto es el caso de los dólares financiero que registraron fuertes bajas. El MEP perdió 1,5% y cerró en $1149. En el caso del CCL, la baja fue de 1,8% con una cotización de $1167.

El dólar mayorista se vendió a $1.049, con un volumen operado en el segmento de contado de US$ 396,4 millones y en el Rofex de US$ 500 millones