El gremio de aceiteros otra vez en alerta por paritarias: "Así no puede haber paz social"

El Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso han advertido sobre la posibilidad de convocar a una huelga nacional debido al incumplimiento en el pago de un bono acordado en diciembre y a la falta de avances en las negociaciones paritarias del sector.

La Federación expresó en su cuenta de X: “Si no se respetan los derechos de los trabajadores, habrá huelga nacional”, y denunció públicamente que ciertas empresas han optado por incumplir los convenios colectivos y realizar despidos arbitrarios.

El gremio, que representa a trabajadores de empresas aceiteras y de biodiesel en todo el país, denunció que estas compañías violaron la legislación laboral al no respetar los acuerdos paritarios ni los convenios colectivos de trabajo. Además, señalaron que en algunos casos se despidió a empleados de manera discriminatoria por exigir el pago de sus salarios conforme a la ley.

Daniel Yofra, secretario general de la Federación, criticó al sector empresario, afirmando: “Nos quieren hacer creer que tenemos que ser pobres trabajando”. En declaraciones radiales, Yofra denunció que varias empresas no cumplieron con el acuerdo del año pasado que establecía un bono para todos los trabajadores.

También destacó que las negociaciones paritarias, que debieron haberse cerrado en diciembre, siguen estancadas: "Es una negociación paritaria que se debería hacer cerrado en diciembre, y vemos que las empresas no nos ofrecen un salario acorde a las necesidades de los trabajadores. Esta es una advertencia que estamos haciendo a las cámaras empresarias, pero también a un Gobierno que es bastante insensible hacia los trabajadores de nuestro país", aseveró.

El gremialista advirtió luego que "asi no puede haber paz social, sin un trabajo que complemente las necesidades. Cuando llega un punto limite, hay estallido social y estos tipos desaparecen". Y aclaró: "Mi pelea no es con el Gobierno, es con las empresas, pero si el Gobierno intercede en favor de las empresas, me peleare con el Gobierno. Yo no tengo una cuestión partidaria".

Yofra mencionó el caso de la empresa Explorer, dedicada a la producción de biodiesel en Puerto San Martín, donde, según denunció, el propietario se negó a pagar el bono pactado. Ante la medida de fuerza adoptada por los empleados, la respuesta de la empresa fue proceder con despidos.